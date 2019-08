Brad Pitt im Sci-Fi-Thriller „Ad Astra“: Der neuste Trailer

Brad Pitt spielt in seinem neusten Kinoabenteuer „Ad Astra“ den Astronauten Roy McBride (Brad Pitt), der in unendliche Weiten im All reist, um seinen vermissten Vater zu finden und ein besonderes Rätsel zu lösen. Wir haben einen Schwung neuer Bilder und es gibt auuch einen neuen Trailer.

Der leicht autistische Roy McBride (Brad Pitt) reist an den äußersten Rand des Sonnensystems zu Planeten Neptun, um seinen vermissten Vater (Tommy Lee Jones) zu finden. Der war 20 Jahre zuvor im Rahmen einer Mission als erster Mensch im äußersten Sonnensystem spurlos verschwunden, nachdem er auf der Suche nach außerirdischen Lebewesen war.

Was passierte 20 Jahre zuvor?

Nun will er mit seiner eigenen Mission endlich herausfinden, was damals überhaupt mit seinem Vater geschah und warum dessen Weltraum-Mission scheiterte. Schnell wird ihm klargemacht, dass sein Vater Clifford Teil eines streng geheimen Forschungsprojekts über außerirdisches Leben war.

Auf seiner Reise enthüllt er Geheimnisse, die die menschliche Existenz und auch unseren Platz im Universum in Frage stellen.

Zu den Stars des Spektakels gehören neben Brad Pitt und Tommy Lee Jones auch Hollywoodlegende Donald Sutherland, Liv Tyler und Ruth Negga. Mit ihr hatte Brad Pitt 2013 „World war Z“ gedreht.

Kinostart: Ab Donnerstag, 19. September 2019.