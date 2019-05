Brad Pitt, Leonardo DiCaprio & Co. in Cannes: Die ersten Bilder!

Dienstag, 21. Mai 2019 20:46 Uhr

Kaum ein Film wurde mit größerer Spannung erwartet, nun ist es endlich soweit: Zur Stunde findet in Cannes die feierliche Weltpremiere von ‚Once Upon a time … In Hollywood‚ statt, der im Wettbewerb der diesjährigen Filmfestspiele läuft.

Exakt 25 Jahre nachdem Quentin Tarantino in Cannes mit „Pulp Fiction“ für Furore sorgte und die Goldene Palme gewann, kehrt der Kultregisseur nun mit seinem neunten Film nach Cannes zurück. In Begleitung seiner umjubelten Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio und Brad Pitt sowie Margot Robbie stellte er sich am Dienstagabend dem Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich vor dem Festivalpalais. Wir haben die ersten Bilder!

Während der Film erstmalig in Cannes heute Abend zu sehen ist, wurde zeitgleich auch der neuste Trailer veröffentlicht. Den wollen wir der geneigten Leserschaft natürlich nicht vorenthalten: Siehe weiter unten!

Neunter Tarantino-Film

Quentin Tarantinos neues Filmspektakel spielt im Los Angeles von 1969, zu einer Zeit, als alles im Umbruch ist. Auch TV-Star Rick Dalton (Leo DiCaprio) und sein langjähriges Stunt-Double Cliff Booth (Brad Pitt) müssen sich in einer Branche zurechtfinden, die sie kaum mehr wiedererkennen.

Der neunte Film von Kultregisseur und Drehbuchautor Quentin Tarantino wartet mit einer großen Ensemble-Besetzung und zahlreichen Erzählsträngen auf und huldigt den letzten Momenten von Hollywoods goldenem Zeitalter.

Quentin Tarantino schrieb das Drehbuch und führte Regie. Mehr zur Premiere von ‚Once Upon a time … In Hollywood‘ heute in Cannes gibt es natürlich rechtzeitig auf unseren Seiten!

Kinostart ist am 15. August.