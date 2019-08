Brad Pitt, Quentin Tarantino & Co. in Berlin: Premierenbilder

Donnerstag, 1. August 2019 22:29 Uhr

US-Regisseur Quentin Tarantino hat zur Deutschlandpremiere seines neuen Films gleich mehrere Hollywoodstars mitgebracht. Auf dem roten Teppich zeigte er sich am Donnerstagabend mit den Schauspielern Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie.

Das Team ließ sich mittags auf dem Pool-Dach der extraordinären Absteige Soho-House vor dem Fernsehturm ablichten (wir berichteten), abends war die Premiere am Potsdamer Platz im Sony Center. Die australische Schönheit Margot Robbie erschien im olivgrünen Kleid, mit dünnen Trägern und Knopfleiste.

Tarantino alberte herum, während Fans Handys hochhielten und kreischten. Pitt und DiCaprio trugen zwischenzeitlich Sonnenbrille – offenbar nerven die Blitzlichter der Pressefotografen. Es nieselte ganz leicht.

Doubles sind zwecklos

„Once Upon a Time… in Hollywood“ wird als Tarantinos neunter Film beworben, die beiden Teile von „Kill Bill“ zählen dabei als ein Werk. DiCaprio spielt jetzt einen abgehalfterten Westernstar, Pitt ist sein Stuntdouble, Freund und Fahrer. Der Film spielt 1969 in Los Angeles. Soviel kurz zur Geschichte des 160 Minuten langten Films.

Ihm hätten schon viele Leute vorgeschlagen, ein Double zu engagieren, wenn draußen viele Paparazzi warteten, verriet DiCaprio (44) bei der Pressekonferenz am Nachmittag. „Aber sowas funktioniert ja eh nicht.“

Brad Pitt (55) unterdessen hielt die Idee für „eine gute Wahl“. Und Robbie (29) wiederum fände es toll, wenn ihr jemand das Laufen durch Flughäfen abnehmen würde.

In Berlin plauderte das Team nun über die Dreharbeiten, Tarantinos Detailliebe und die Zukunft des Kinos. DiCaprio sagte, er glaube, dass das Kino überleben werde: „Es ist die größte Kunstform der Welt.“ Tarantinos neues Werk sei eine fantastische, kunstvolle Großproduktion. Davon werde man in Zukunft wohl weniger sehen. Die Menschen müssten weiter ins Kino gehen und solche Filme unterstützen.

Bei der Premiere abends verteilten Tarantino und die anderen Autogramme. Es erschienen auch andere Promigäste auf dem roten Teppich, darunter Schauspielerin Alexandra Maria Lara und ihr Mann Sam Riley, Influencerin Cathy Hummels, Schauspieler Ulrich Matthes und Berlins Regierungschef Michael Müller.

Kinostart ist am 15. Oktober. (dpa/KT)