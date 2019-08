Brad Pitt und sein Weltraum-Film in Venedig bejubelt – die Bilder!

Brad Pitt, Ruth Negga, Liv Tyler und Regisseur James Gray – sie alle sind an den Lido gereist, um der feierlichen Weltpremiere von „Ad Astra – zu den Sternen“ beizuwohnen, der im Wettbewerb der 76. Internationalen Filmfestspiele von Venedig läuft.

Nach einem ausführlichen Defilee über den roten Teppich mit zahlreichen Autogrammen und Selfies für die Fans, Fotoshoots und Interviews für Medien aus aller Welt begann James Grays epische Reise ins Weltall. In Grays bisher aufwändigstem Werk hat Brad Pitt, der auch als Produzent fungiert, die Hauptrolle des Roy McBride übernommen– eines Astronauten auf der Suche nach seinem Vater und sich selbst.

Mit Standing Ovations endete die Aufführung und unter tosendem Applaus wurden Regisseur James Gray sowie Brad Pitt, Ruth Negga und Liv Tyler auf der Bühne des Sala Grande gefeiert. Und auch die hiesige Presse jubelt – größtenteils. Das Sci-Fi-Spektakel startet am Donnerstag, 19. September 2019 bundesweit im Kino.

Presse-Reaktionen

„Brad Pitt, der dieses Jahr bereits in Tarantinos ‚Once Upon a time in Hollywood‘ glänzte, spielt diesen allmählich zerbröselnden Buzz Lightyear mit neuer Nuanciertheit und Tiefe, die ihn auf Oscar-Kurs setzen könnte.“ (Spiegel.de)

„Ein interstellares Meisterwerk.“ (Indiewire)

„Die Bilder von Weltraumspaziergängen, Mond-, Mars- und schließlich Neptunflügen brauchen den Vergleich mit Filmen wie „Interstellar“ oder „Gravity“ nicht zu scheuen … Brad Pitt ist der Mann der Stunde“. (Süddeutsche Zeitung)

„Brad Pitt ist in James Grays Science-Fiction-Meisterwerk in sensationeller, Oscar-würdigen Form.“ (GamesRadar/Total Film)

„Am Ende ist der Film vor allem dank James Grays eigenwilliger Temposetzung durch und durch einzigartig.“ (Filmstarts.de)

„(Brad Pitt) sieht nichts, er erlebt nichts, nicht mal am leeren Abgrund zwischen den Sternen, er arbeitet nur ein Drehbuch ab, das samt seiner Umsetzung so doof ist“. (FAZ)