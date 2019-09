Brad Pitt will sich lieber seinen Hobbys widmen

Brad Pitt möchte einen Schritt zurücktreten von der Schauspielerei und sich seinen anderen Hobbys widmen. Der Hollywood-Star will in Zukunft nicht mehr so viele Filme drehen und sich stattdessen lieber auf seine Hobbys wie die Bildhauerei und die Landschaftsgestaltung konzentrieren.

Auch die Arbeit mit seiner Produktionsfirma Plan B will er mehr in den Fokus rücken. Brad Pitt sagte: „Es wird für mich immer weniger werden, aber nur weil ich andere Dinge habe, die ich jetzt tun möchte. Wenn du das Gefühl hast, dass du endlich deine Arme um etwas gelegt hast, ist es Zeit, deine Arme um etwas anderes zu legen.”

Er ist gerne Produzent

Der ‚Sieben‘-Star liebe es außerdem Filme zu produzieren, da dies einen viel einfacheren Tag bedeute. „Produzieren heißt nur, dass man nicht sehr früh aufstehen und sich schminken muss“, so Pitt. Aber mit dem Aufkommen und dem Anstieg von Streaming-Diensten ist sich der 56-jährige Star nicht mehr sicher, wie viel Zukunft es für Filme mit längeren Handlungen gibt. Der ‚New York Times‘ erzählte er: „Ich bin gespannt, ob Filme überdauern.“