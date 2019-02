Bradley Cooper mit Irina Shayk und Mutti auf dem roten Teppich

Montag, 25. Februar 2019 09:59 Uhr

Für die 91. Academy Awards hat sich Schauspieler Bradley Cooper (44) zwei ganz besondere Damen an seine Seite geholt: Mutti Gloria und seine Freundin Irina Shayk. Mit den zwei wichtigsten Frauen in seinem Leben stolzierte er am Sonntagabend über den roten Teppich und überraschte damit Fotografen und Fans.

Viele hatten angenommen, dass Cooper mit seinem Co-Star Lady Gaga zur Verleihung erscheinen wird, doch stattdessen entschied er sich eben für Irina und seine Mama. Seine Mama Gloria erschien in cooler Pilotenbrille und wirkte neben dem 1,85m großen Schauspieler und seiner 1,78m großen Model-Freundin regelrecht winzig.

Später auf der Bühne performte Bradley Cooper zusammen mit Lady Gaga den Titelsong von „A Star is Born“ und ging mächtig auf Tuchfühlung. Mama Gloria platzte sicher vor stolz, während seine Irina das Geschehen auf der Bühne vermutlich ganz genau beobachtete. Nach vielen vertrauten Berührungen, gingen Cooper und Gaga schlussendlich Hand in Hand von der Bühne. Später gab’s für Gaga dann noch einen Oscar!

In den letzten Wochen kamen ja immer wieder Gerüchte auf, ob zwischen den beiden Hauptdarstellern des Films vielleicht doch mehr geht, als nur Freundschaft und ein gemeinsames Projekt. Zumindest Lady Gaga ist ja nach der Auflösung ihrer Verlobung mit Christian Carino wieder Single.

Doch da ist halt bei einigen Boulevardjournalisten der Wunsch der Vater des Gedanken…