Bradley Cooper: Neue Rolle in Gaunerfilm „Nightmare Alley“?

Sonntag, 16. Juni 2019 11:15 Uhr

Bradley Cooper soll die Hauptrolle im neuen Film „Nightmare Alley“ von Guillermo del Toro spielen. Bei dem ‚A Star is Born‚-Star könnte es privat kaum schlechter laufen. Nach einer mehrjährigen Beziehung mit der 33-jährigen Schönheit Irina Shayk ist der Amerikaner aktuell damit beschäftigt, die Konditionen seiner Trennung auszuhandeln.

Doch geschäftlich soll es ganz anders laufen. Denn wie ‘Variety’ berichtet, soll der 44-Jährige seinen gleichaltrigen Mitstreiter Leonardo DiCaprio im Rennen um eine große Hauptrolle ausgestochen haben. So soll dem Vater einer Tochter nun eine Rolle in Guillermo del Toros neuem Film ‘Nightmare Alley’ angeboten worden sein.

„Es ist etwas Unheimliches“

Aktuell würde verhandelt werden, zugesagt habe der Hollywoodstar aber noch nicht.

2018 feierte del Toro mit dem Drama ‚Shape of Water – Das Flüstern des Wassers‚ seinen größten Erfolg und wurde mit zwei Oscars, in der Kategorie ‚Bester Film‘ und als ‚Bester Regisseur‘, ausgezeichnet. Nun arbeitet er mit der Regisseurin Jennifer Kent an dem gemeinsamen Projekt, um neuen Schrecken zu verbreiten.

Details sind jedoch bisher nicht bekannt. Der Film basiert aber auf dem gleichnamigen Roman von Autor William Lindsay Gresham (1909-1962). Darin geht es um einen skrupellosen Gauner, der sich als spiritueller Guru ausgibt, um andere Leute auszunehmen.

Die ‚Der Babadook‘-Regisseurin sagte auf der Website ‚Bloody Disgusting‘ über das Projekt: „Ich will nicht heimlichtun, aber ich bin nicht sicher, ob ich darüber reden kann. Es ist etwas Unheimliches und ich bewundere ihn und seine Arbeit wirklich. Ich denke, er ist ein wahrer Künstler, also bin ich aufgeregt, mehr zu erfahren. Wir befinden uns noch in einem frühen Stadium.“ Schon im Herbst 2019 sollen die Dreharbeiten beginnen. Bleibt also abzuwarten, ob mit oder ohne Bradley Cooper…