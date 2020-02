Britenstar Kristin Scott Thomas: Die Militär-Tipps holte sie sich vom Bruder

Kristin Scott Thomas hat als Vorbereitung auf ihre Rolle in ‚Mrs. Taylor’s Singing Club‘ auf die Erfahrungen in ihrer eigenen Familie zurückgegriffen. Die 59-jährige Schauspielerin spielt in dem Film die Rolle der Kate, deren Mann in Afghanistan dient.

Die Geschichte geht um eine Gruppe von Frauen, die einen Chor gründen, während ihre Männer im Krieg sind. Der Film ist von Gareth Malones BBC-Dokumentation inspiriert, die einem Chor von Militärfrauen folgte. Kristins Stiefbruder diente sowohl im Irak als auch in Afghanistan und sie konnte ihn über seine Erfahrungen befragen, um eine Vorstellung von ihrem Charakter zu bekommen.

Quelle: instagram.com

Ihr Vater war Pilot

In einem Gespräch mit der ‚Daily Mail‘ erzählte die ‚Der englische Patient‚-Darstellerin: „Ich habe ihn anrufen und gefragt: ‚Passiert das so? Oder so?‘ Es war sehr hilfreich.“ Scott Thomas Kindheit war größtenteils mit dem Militär verbunden, da ihr Vater Simon Pilot war – er starb jedoch bei einem Flugunfall, als Kristin gerade einmal fünf Jahre alt war.

Sie erinnerte sich: „Ich verbrachte einen großen Teil meiner Kindheit in der so genannten ‚Patch‘, der Sackgasse, wie wir sie im Film sehen, in der wir lebten. Es war ein RAF-Stützpunkt (Royal Air Force, die Red.) oben in Yorkshire. Mein Vater bildete RAF-Piloten aus.”

Kristin Scott Thomas: Ihre 10 bekannteste Filme

1994: Vier Hochzeiten und ein Todesfall

1996: Mission: Impossible

1996: Der englische Patient

1998: Der Pferdeflüsterer

2001: Gosford Park

2009: Nowhere Boy

2011: Lachsfischen im Jemen

2012: Bel Ami

2017: Die dunkelste Stunde

2018: Tomb Raider