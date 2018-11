Bruce Willis und James McAvoy im neuen Trailer zu „Glass“

Montag, 19. November 2018 23:10 Uhr

Es gibt einen brandneuen Trailer zu „Glass“, dem kommenden Blockbuster von M. Night Shyamalan, und ganz offensichtlich erwartet das Publikum ein Superhelden-Film der etwas anderen Art…

„Glass“ ist eine Art Sequel zu Shyamalans Blockbuster „Unbreakable“ aus dem Jahr 2000, in dem der Protagonist David Dunn (Bruce Willis) entdeckt, dass er über Superkräfte verfügt. Sein Gegenspieler ist Mr. Glass, verkörpert von Samuel L. Jackson. Der hochintelligente Schurke leidet unter der Glasknochenkrankheit.

Zu den beiden Altstars, die in „Glass“ ihre damaligen Rollen weiterführen, gesellt sich James McAvoy, der wiederum seine Figur aus „Twist“ verkörpert – und der Trailer verspricht eine tolle Ensemble-Leistung des Triumvirats.

Warum die Fortsetzung so spät kommt

Dass der Film erst jetzt, fast 20 Jahre nach „Unbreakable“, in die Kinos kommen soll, erklärt Shyamalan folgendermaßen: „Als ich ‚Unbreakable‘ gemacht habe, plante ich eigentlich mit drei Filmen. Der Film wurde nicht gut aufgenommen. Ich war einfach verletzt, also habe ich es hinter mir gelassen, aber ich bin nun in dieser Position, in der ich kleinere Filme machen will, dann habe ich ‚Split‘ gedreht und da war die Gelegenheit, wieder darauf zurückzukommen.“

„Glass“ soll bereits am 17. Januar 2019 in die deutschen Kinos kommen.