Bryce Dallas Howard spielt die Mutter von Elton John

Freitag, 27. Juli 2018 13:09 Uhr

Bryce Dallas Howard soll Sir Elton Johns Mutter in der biographischen Verfilmung ‚Rocketman‘ spielen. Nach Angaben von ‚Variety‘ soll die 37-jährige Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in der ‚Jurassic World‘-Reihe bekannt wurde, dem Cast des neuen Dramas beitreten.

Damit steht sie neben dem Waliser Taron Egerton in der Rolle des weltberühmten Musikers vor der Kamera. Die Handlung wird sich auf Johns Übergang von seiner Zeit an der Royal Academy of Music zu einem globalen Superstar konzentrieren, zu dem auch seine äußerst erfolgreiche Partnerschaft mit Taupin gehört.

‚Rocketman‘ wird von Matthew Vaughn und seinem Produktionsstudio Marv Films sowie Elton John höchstpersönlich und seinem Rocket Pictures-Partner David Furnish produziert.

Quelle: instagram.com

Kürzlich verriet Egerton allerdings, dass der unter der Regie von Dexter Fletcher entstehende Streifen ein Musical und keine reine Filmbiografie sei. Im Gespräch mit ‚Collider‘ sagte er: „Wir machen einen Film namens ‚Rocketman‘ über Elton Johns formende Jahre. Jeder denkt, es wäre eine Biografie. Ist es nicht. Es ist ein Fantasy-Musical, also werden in Wirklichkeit seine Songs benutzt, um wichtige Punkte seines Lebens in emotionalen Momenten darzustellen. Er ist nicht die einzige Figur, die singt. Es wird ein Spaß werden.“