BTS: Hier sind die neusten Bilder ihres Kino-Films

Freitag, 26. Juli 2019 21:01 Uhr

Am 7. August kommt mit „Bring The Soul – The Movie” der neue Film der K-Pop-Sensation BTS in die Kinos. Einige Kino-Anbieter wie UCI zeigen die Band-Doku in ausgesuchten Kino kombiniert mit einem Fan-Event.

Nach ihrer bahnbrechenden „Love Yourself“-Tour feiern BTS im August eine triumphale Rückkehr auf die große Leinwand. Nach „Burn the Stage“ zeigen nun einige Filmverleihe den brandneuen Bandfilm „Bring The Soul“ in ausgewählten Kinos. Darin gewähren die K-Popsuperstars ihren Fans einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen.

Über den Dächern von Paris

Am Tag nach dem letzten Konzert ihrer Europatour erzählen BTS auf einem Dach in Paris ihre Geschichte. Sie berichten von ihren Erlebnissen in immer neuen Städten und ihren Auftritten auf der ganzen Welt vor Tausenden von Fans. Neben Konzertausschnitten gibt es auch Aufnahmen abseits der Bühne, vertraute Gespräche innerhalb der Gruppe und spektakuläreFestivalauftritte.

„Bring The Soul – The Movie“ wird in koreanischer Originalversion mit deutschen Untertiteln gezeigt.

BTS, Akronym für Bangtan Sonyeondan oder auch „Beyond the Scene“, ist eine südkoreanische Boygroup, die Millionen Fans auf der ganzen Welt begeistert. Sie besteht aus den Bandmitgliedern RM, Jin, SUGA, j-Hope, Jimin, V und Jung Kook.

Außergewöhnliche Bühnenshows und die intensive Interaktion mit den Fans haben BTS seit ihrem Debut in 2013 zu weltweiter Beachtung verholfen. Heute kann die Gruppe eine gewaltige weltweite Fangemeinde (ARMY genannt), zahlreiche Chart-Erfolge, ausverkaufte Konzerte und renommierte Musikpreise wie den Billboard Music Award vorweisen.