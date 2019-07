Cameron Boyce (†20): Premiere von „Descendants 3“ gecancelt

Samstag, 13. Juli 2019 09:42 Uhr

Disney sagt Premiere für ‚Descendants 3‘ ab. Nachdem der Jungschauspieler Cameron Boyce am 6. Juli 2019 völlig überraschend im Alter von 20 Jahren in seinem Zuhause in Los Angeles verstorben ist, setzt der Micky Maus-Konzern ein klares Zeichen.

Wegen seines frühzeitigen Todes wurde jetzt die Vorführung des dritten Teils der beliebten Filmreihe komplett abgesagt. Cameron Boyce erlag vor wenigen Tagen seiner schweren Epilepsie-Erkrankung. Da er zu den Hauptdarstellern der ‚Descendants‘- Filme gehörte, hat Disney die Premiere des dritten Teils nun gecancelt.

„Wir sind stolz darauf, Teil von Cameron Boyce’ Vermächtnis zu sein, indem wir seine Talente auf dem Bildschirm präsentieren, aber wir sagen die Premiere von ‚Descendants 3‘ ab.

Ab August beim Disney Channel

Stattdessen wird die Walt Disney Company eine Spende an das ‚Thirst Project‘ leisten, eine philanthropische Organisation, der Cameron zutiefst verpflichtet war“, so Disney laut ‚Just Jared‘ in einem Statement. Die Premiere des Films sollte eigentlich am 22. Juli stattfinden, da der dritte Teil bereits am 2. August auf dem Disney Channel zu sehen sein wird.

Das geplante Budget für die Premiere von ‚Descendants 3‘ wird nun anderweitig verwendet und soll komplett an ‚Thirst Project‘ gehen. Die Non-Profit-Organisation setzt sich dafür ein, dass Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten. Für Cameron war dieses Anliegen zu seinen Lebzeiten eine große Herzensangelegenheit.