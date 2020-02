Camila Cabello: Ihre Hauptinspiration ist diese Disney-Prinzessin

Camila Cabello fühlt sich von Cinderella inspiriert. Die 22-jährige Sängerin wohnt derzeit in einem spektakulären Anwesen auf dem englischen Land, wo sie den neuen Film ‚Cinderella‚ dreht.

Sie liebe die ikonische Figur und sei von deren Lebenseinstellung inspiriert. „Cinderella inspiriert mich. Ich liebe es, in ihrer magischen Welt zu leben, in der sie an Träume glaubt und sie glaubt an die Liebe und an alles Gute und ich so sein will. Ich will das sein, so sehr ich kann“, schwärmt die Freundin von Shawn Mendes im Interview mit der ‚Vogue‘.

„Es ist wie sich verlieben“

Camila legt derzeit eine vorübergehende Pause vom Musik machen ein, um sich voll und ganz den Dreharbeiten von ‚Cinderella‘ zu widmen.

Die brünette Schönheit hat auch über den kreativen Prozess hinter dem Kreieren von Liedern geredet. Auf die Frage, woher sie weiß, wann ein Song fertig ist, antwortete Camila: „Man weiß es einfach. Es ist wie sich verlieben. Man weiß es einfach, wenn man diese Person liebt, wissen Sie? Man spürt, wenn das Puzzle zusammenpasst und es perfekt ist und man alles erfasst hat. Man hat alles wie ein perfektes Bild gemalt.“