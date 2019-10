Cardi B dreht noch einen Film

Nach „Hustlers“ mit Jennifer Lopez (50), dreht US-Rapperin Cardi B (26) schon diesen Monat einen weiteren Film, wie sie bei ihrem Auftritt bei Ellen DeGeneres (61) verriet.

Zusammen mit Rapper T.I. (41) und Chance the Rapper (28) stattete Überfliegerin Cardi B der beliebten TV-Host Ellen DeGeneres diese Woche einen kleinen Besuch ab. Eigentlich sollte sich das Gespräch um die neue Netflix-Serie „Rhythm + Flow“ drehen. Aber die Moderatorin konnte es nicht lassen, Cardi zu ihrem Kino-Hit „Hustlers“ zu befragen.

Langeweile am Set

Die junge Musikerin erzählte zur Überraschung aller, wie ermüdend sie die Arbeit als Schauspielerin empfand: „Ich habe es gerne gemacht. Aber ich konnte nicht glauben, dass ich bis zu 16 Stunden am Set verbringen musste. Das müssen Schauspieler also aushalten? Als Musiker hat man auch lange Tage, aber die sind voll mit Abwechslung. Wir bewegen uns ständig. Hier musste ich ewig im Trailer warten, bis ich endlich mal an der Reihe war. Dann drehst du die gleiche Szene zwanzig Mal.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ellen DeGeneres (@theellenshow) am Okt 3, 2019 um 3:41 PDT

Neuer Film mit Cardi B

Aber obwohl sie die Arbeit so anstrengend fand, wird Cardi B die Schauspielerei nicht an den Haken hängen. Noch diesen Monat wird sie einen weiteren Film drehen. Denn auch wenn sie die Dreharbeit nicht genießt, singt Cardi B fröhlich in der Show, genießt sie doch den Mega-Check für ihre Arbeit.

Für welchen Film sich die Musikerin wieder ans Set schleifen wird, verriet sie Ellen DeGeneres noch nicht. Für Fans der aufgedrehten Power-Frau haben wir trotzdem hervorragende Nachrichten. Schon in wenigen Tagen, am 9. Oktober, startet die neue Netflix-Show „Rhythm + Flow“.

In der Musik-Castingsendung sucht Cardi B gemeinsam mit ihren Kollegen wöchentlich das nächste große Hip Hop-Talent auf den Straßen von Los Angeles, New York, Chicago und Atlanta.