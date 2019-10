Cardi B ergattert Rolle in „Fast and Furious 9“

Das Casting von Cardi B wurde von Schauspieler Vin Diesel bekannt gegeben, indem er ein Video vom letzten Drehtag im Vereinigten Königreich teilte. In dem Clip, der auf Instagram hochgeladen wurde, sagt er: „Tag 86 hier am Set von ‚Fast 9‘. Ich weiß, ich bin erschöpft. Ich habe sprichwörtlich – wir alle haben für diesen Film jedes einzelne Ding gegeben, das wir konnten. Alles auf den Tisch gelegt. Alles gegeben.“

Cardi B fügt dann hinzu: „Ich bin müde. Aber ich kann es nicht abwarten. Um nichts vorweg zu nehmen, ich denke, dies wird der Beste sein.“ Vin sagte den Zuschauern im Anschluss, dass die beiden „so gesegnet“ sind, bevor Cardi zugab, fertig zu sein und „ein glückliches Nickerchen machen“ zu müssen.

Sehr stolz

Das Video wurde auf Diesels Instagram-Seite gepostet und darunter war zu lesen: „Letzter Tag im Vereinigten Königreich! Pa Mi Gente… #Fast92020 #Fatherhood“. Die Sängerin ist nicht der einzige Musikkünstler, der in dem Blockbuster zu sehen sein wird, da ‚Fast‘-Urgestein Vin kürzlich bereits verkündete, dass der Latin-Popstar Ozuna zur Besetzung stieß.

Der Muskelprotz, der in der Action-Reihe Dominic Toretto spielt, sagte ebenfalls auf Instagram: „Wie ihr wisst, haben wir es schon oft gesehen, dass großartige Talente aus der Musikindustrie zum Film wechseln. Von ihnen wird erwartet, dass sie all die Trophäen an der Tür abgeben, um die Figur mit Integrität wiederzugeben… und das ist genau, was Ozuna gemacht hat. Sehr stolz auf unsere Arbeit und Rolle in ‚Fast 9‘!“

Außerdem wird in dem Film auch der Ex-Wrestler John Cena in einer noch unbekannten Rolle zu sehen sein. Er verriet vor kurzem, das Gefühl gehabt zu haben, er müsse sich „den Respekt“ der ‚Fast & Furious‘-Familie erst „verdienen“. Ob er das wohl geschafft hat?