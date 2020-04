Carey Mulligan träumt seit Jahren von einer Love-Story mit Richard Curtis

Carey Mulligan wünscht sich seit einem Jahrzehnt, dass Richard Curtis ihr eine Rolle in einer Liebeskomödie schreibt. Die 34-jährige Schauspielerin enthüllt, dass es ihr Traum sein würde, eine Rolle in einem der zukünftigen Filme des Drehbuchautors zu spielen.

Aus Curtis‘ Feder stammen schließlich die Skripte zu den Filmen wie ‚Notting Hill‚ oder ‚Tatsächlich Liebe‚. Gegenüber der Zeitschrift ‚Porter‘ erklärte die Britin: „Ich habe mich seit etwa 10 Jahren dafür eingesetzt, dass Richard Curtis mir etwas schreibt!“ Jedoch scheint es, als habe der Autor bisher noch keine Rolle für Carey gefunden zu haben.

Hier war sie zuletzt zu sehen

Zuletzt war die Darstellerin als ‚Cassie Thomas‘ in dem Drama ‚Promising Young Woman‘ zu sehen, worüber sie erzählt hat: „Es ist komisch, denn die Reaktion, die ich zunächst hatte, als ich das Drehbuch las, war: ‚Das ist soooo romantisch‘. Was wir bei der Produktion dieses Films reflektierten, war die Menge an Geschichten aus dem wirklichen Leben, die wir kennen. Vieles in diesem Film ist etwas, das so ziemlich jede Frau, die ich kenne, auf irgendeine Weise erlebt hat“, so Carey weiter.

Bleibt zu hoffen, dass sich ihr Traum doch noch erfüllt und sie in einer Liebeskomödie mitspielen darf, deren Drehbuch von Richard Curtis stammt.