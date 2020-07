Sonntag, 26. Juli 2020 14:56 Uhr

Charlize Theron: Darum musste sie eine Waffenausbildung machen

Charlize Theron hat bei den Dreharbeiten zu "The Old Guard" ihre Angst vor Pferden überwunden. Die 44-jährige Schauspielerin fand es geradezu „therapeutisch“, den Action-Film zu drehen.

Da sie für den Film sogar reiten musste, blieb ihr nämlich nichts anderes übrig, als ihre Angst vor den großen Vierbeinern zu überwinden. Sie sagte nun im Interview mit dem „OK! Magazin“: „Ich hatte immer diese Angst, wenn ich auf einem Pferd saß, dass jeden Moment etwas furchtbar schief gehen könnte.“

Große Herausforderung

Weiter erklärte sie: „Dieser Film war also auf seltsame Weise wie eine Metapher für mein Leben. Es war therapeutische für mich.“ Der Film verlangte auch, dass Charlize sich einer umfangreichen Waffenausbildung unterzog und obwohl die Vorbereitungen hart waren, genoss sie die Herausforderung.

„Ich habe etwa vier Monate in der Woche trainiert, bevor die Dreharbeiten anfingen. Ich habe eine Mischung aus Kraftkonditionierung und Kampftraining gemacht. Vieles davon beinhaltete eine axtartige Waffe, die ich in dem Film benutze. So ein Waffentraining habe ich vorher noch nie gemacht. Es war wirklich hart, aber es hat sich gelohnt.“ (Bang)