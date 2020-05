Charlize Theron ist zu alt für Rolle in neuem „Mad Max“-Spin-off?

Charlize Theron wird nicht im „Mad Max„-Prequel zu sehen sein. Regisseur George Miller hat nun verraten, dass er eine jüngere Schauspielerin für die Rolle der Furiosa besetzen wird, die die Hauptrolle in dem geplanten Streifen spielen wird.

Der 75-jährige Filmemacher gab zu, dass er erwogen habe, bei Charlize eine Entalterungs-Technik einzusetzen, er glaubt jedoch nicht, dass die Technologie gut genug ist.

„Die Technik ist noch nicht so weit“

In einem Interview mit der Zeitung „New York Times“ erklärte George: „Die längste Zeit dachte ich, wir könnten bei Charlize einfach CG-Entalterung einsetzen, aber ich glaube nicht, dass wir schon so weit sind. Trotz der mutigen Versuche bei „The Irishman“ glaube ich, dass es immer noch ein unheimliches Tal gibt.“

Und weiter: „Alle sind kurz davor, es zu lösen, vor allem japanische Videospiel-Designer, aber ich glaube, es ist immer noch ein ziemlich weites Tal.“

Es gab bereits Gerüchte, dass der Spin-off-Film auf einer jüngeren Furiosa basieren würde, und „Variety“ berichtete, dass die „New Mutants“-Darstellerin Anya Taylor-Joy Gespräche mit George über die Rolle geführt habe. (Bang)