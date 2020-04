Chris Hemsworth: „Das war das Anstrengenste, was ich je erlebt habe“

Der australische Schauspieler spielt in dem bevorstehenden Netflix-Film Tyler Rake, einen Söldner, der angeheuert wird, um ein entführtes Kind vor einem indischen Verbrecherboss zu retten.

Der 36-Jährige hatte nicht damit gerechnet, wie viel Regisseur Sam Hargrave aus ihm herausholen würde, als er für die Action-Sequenzen vor der Kamera stand. Hargrave war bereits bei einigen ‚Avengers‘-Filmen als Stuntkoordinator mit an Bord.

Chris gab zu: „Das Ganze war bei weitem der anstrengendste Dreh, an dem ich je beteiligt war. Sam und ich haben gemeinsam an den ‚ Avengers ‚-Filmen gearbeitet, und ich wusste, dass der Film voll von all den Talenten sein würde…aber er brachte ihn auf eine ganz neue Ebene, die ich noch nie zuvor erlebt hatte.“