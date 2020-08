04.08.2020 21:26 Uhr

Chris Hemsworth dreht Hai-Film

Vor der Küste Australiens steigt die Anzahl der Hai-Attacken. In einer Dokumentation will Chris Hemsworth die Gründe dafür erkunden.

Schauspieler Chris Hemsworth (36, „Thor“, „Rush – Alles für den Sieg“) lässt sich unter Wasser auf eine ungewöhnliche Rolle ein. Der gebürtige Australier wirkt an einer Dokumentation des Bezahlsenders National Geographic über Haie im Rahmen der Sendereihe „Sharkfest 2021“ mit.

Hemsworth ist begeisteter Surfer

„Einen Großteil meines Lebens habe ich in der Nähe des Meeres oder im Wasser verbracht und dabei denselben Raum mit Haien geteilt“, sagte Hemsworth, ein begeisterter Surfer, in einer Mitteilung. Für das Special „Shark Beach“ soll Hemsworth mit Wissenschaftlern, Surfern und Umweltschützern über das Verhalten von Haien sprechen und dabei auch die Bedrohung der Raubfische für Menschen ins Auge nehmen.

Doku soll im Sommer 2021 laufen

Vor der australischen Küste kommt es häufiger zu tödlichen Hai-Angriffen. Man müsse mehr über die Tiere lernen und sie respektieren, aber auch herausfinden, wie man Menschen vor Attacken schützen kann, erklärte Hemsworth. Die Sendung soll im kommenden Sommer ausgestrahlt werden.

Neue Filmprojekte

Kürzlich hatte Hemsworth die Hauptrolle in einer geplanten Wrestler-Filmbiografie über den bekannten WWE-Wrestler Hulk Hogan zugesagt. Hier freue er sich darauf, „sein Haar blond färben und sich eine Glatze und einen Schnurrbart zulegen muss, um Hogans Markenzeichen zu vervollständigen“, wie er in einem Interview erzählte.

Zuletzt brachte er bei Netflix den Action-Thriller „Extraction“ heraus.

© dpa-infocom, dpa:200804-99-31989/4, KT