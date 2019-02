Chris Hemsworth spielt Wrestling-Legende Hulk Hogan!

Donnerstag, 21. Februar 2019 14:55 Uhr

Chris Hemsworth wird Hulk Hogan in dessen Biografie spielen. Der 35-jährige Schauspieler übernimmt die Rolle der Wrestling-Legende in einem neuen biographischen Film, den Regisseur Todd Phillips inszenieren wird.

Dem ‚Hollywood Reporter‘ zufolge befinden sich die Verhandlungen für das Projekt mit Netflix in der finalen Phase, außerdem wird Hollywood-Star Bradley Cooper als Produzent des Films mitwirken, genau wie Hemsworth selbst. Das Drehbuch des Films wird aus der Feder von Scott Silver stammen, der von John Pollono unterstützt wird. Laut der Filmfachzeitschrift soll das Biopic nicht das gesamte Leben des Sport-Stars, der mit richtigen Namen Terry Gene Bollea heißt, erfassen, sondern sich stattdessen auf seinen Aufstieg in der Wrestler-Szene konzentrieren und somit seine Anfänge als Hulk Hogan darstellen.

Hogan ist auch als Produzent an Bord

Der frühere Wrestler selbst wird als Berater sowie als ausführender Produzent fungieren. Er soll Hollywood-Star Chris schon 2013 als Option für die Rolle im Auge gehabt haben, als er ihn in dem Science-Fiction-Film ‚Thor‘ gesehen hatte. Aktuell befindet sich die Produktion noch in den Anfängen, was bedeutet, dass es noch keinen offiziellen Titel gibt und keine weiteren Casting-Ankündigungen gemacht wurden.