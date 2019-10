Chris Hemsworth will Rolle bei „Star Wars“

Chris Hemsworth würde gerne Mitglied in einem ‚Star Wars‘-Film sein. Seitdem bekannt wurde, dass Marvel Präsident Kevin Feige einen ‚Star Wars‘-Film entwickeln wird, fragen sich die Fans, welche Schauspieler der MCU er zu einer weit entfernten Galaxie bringen könnte.

Mehrere MCU-Helden haben Interesse bekundet, unter anderem ‚Captain Marvel‘-Star Brie Larson. Und ja, auch Chris Hemsworth würde gerne dem Star Wars-Franchise beitreten. Auf die Frage nach der Möglichkeit sagte der australische Schauspieler bei der ACE Comic Con Midwest: „Oh ja, das würde ich gerne. Ich bin mir nicht sicher, ob es viele Leute gibt, die sagen würden, dass sie nicht Teil dieser Welt sein wollen, weiß du. Vor allem, da es etwas ist, mit dem ich, wir alle hier, aufgewachsen bin.“

Der Action-Star fügte hinzu: „Es wäre wahrscheinlich ein Fan-Erlebnis, anstatt ein Schauspieler zu sein, und das ist die lustige Sache an diesem Punkt.“ Der Australier ist kein Franchise-Fremder, da er neben den Marvel-Filmen auch in ‚Ghostbusters‘, ‚Star Trek‘ und ‚Men in Black‘ mitgewirkt hat.