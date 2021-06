Christoph Waltz dreht mit Willem Dafoe diesen Western

Christoph Waltz dreht mit Willem Dafoe diesen Western

22.06.2021 12:56 Uhr

Der österreichisch-deutsche Hollywoods-Export Christoph Waltz und Kollege Willem Dafoe werden die Hauptrollen in "Dead For a Dollar" spielen.

Die beiden Hollywood-Stars wurden laut „Deadlinie“ für den Western gecastet, bei dem Filmemacher Walter Hill zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder für einen Film hinter der Kamera steht.

Hill wird zudem auch das Drehbuch schreiben.

Darum geht’s in „Dead for a Dollar“

„Dead For a Dollar“ spielt 1897 in New Mexico. Christoph Waltz schlüpft in die Rolle des Kopfgeldjägers Max Borlund, der die entführte Frau eines reichen Geschäftsmannes im Nachbarland Mexiko aufspüren soll. Dort trifft er auch auf seinen alten Widersacher Joe Cribbens (Dafoe).

Doch Borlund entdeckt schließlich, dass die entführte Frau gar nicht entführt wurde, sondern freiwillig von ihrem Ehemann geflohen ist. Nun steht der vor einem Dilemma – soll er Rachel über die Grenze zu dem Mann zurückschicken, der ihn angeheuert hat, oder ihr helfen, in die Freiheit zu gelangen.

Christoph Waltz kennt sich im Genre aus

Jeremy Wall, Kirk D’Amico und Carolyn McMaster werden die Produktion übernehmen. D’Amico, CEO und Präsident von Myriad Pictures, sagte in einem Statement: „Wir freuen uns sehr, mit dem legendären Walter Hill zusammenzuarbeiten, der einen Western mit zeitgemäßen Themen und modern wirkenden Charakteren geschaffen hat. Die preisgekrönten Schauspieler Christoph Waltz und Willem Dafoe werden die außergewöhnlichen Hauptrollen verkörpern, die für die Filmgeschichte bestimmt sind.“ Im Western ‘Django Unchained’ spielte Waltz den Kopfgeldjäger Dr. King Schultz, die Rolle brachte ihm 2013 den zweiten Oscar als bester Nebendarsteller ein. Der Mime ist bald in dem kommenden James-Bond-Film ‘Keine Zeit zu sterben’ an der Seite von Daniel Craig zu sehen. (Bang)