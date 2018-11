„Clownado“: Die Invasion der Horrorclowns kommt

Sonntag, 11. November 2018 22:26 Uhr

Das putzige „Sharknado“-Franchise mag zu den Akten gelegt worden sein, doch Regisseur Todd Sheets verfolgt seine Trashfilm-Ambitionen trotzdem konsequent. Sheets meldet sich nun mit „Clownado“ zurück, einem blutigen Splatter-Streifen über Killer-Clowns. Den Rest kann man sich denken.

Im Gespräch mit „Bloody Disgusting“ sagte der Regisseur: „Ziel war es, eine verdammt gute, beängstigende Achterbahnfahrt voller Splatter abzuliefern – etwas Neues, Frisches und zugleich Bekanntes.“

Laut Sheets kommen nur mechanische und altmodische visuelle Effekte zum Einsatz, eine Hommage an klassische Horrorfilme: „‚Clownado‘ hat damit jenen Vibe alter Horrorstreifen, den wir so lieben. Denkt an ‚Evil Dead‘, ‚Bad Taste‘ und ‚Texas Chainsaw Massacre‚, alle vermischt in einem Strudel des Wahnsinns.“

Einen ersten Einblick gibt der Trailer zum Clown-Irrsinn. Ob und wann der Film in Good old Germany zu sehen ist, ist noch unbekannt. (CI)