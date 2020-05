Coming soon: Daniel Radcliffe megaschräg in „Guns Akimbo“

Superstar Daniel Radcliffe („Die Frau in Schwarz“, „Harry Potter“,) spielt in der wahnwitzig-abgedrehten Actionkomödie „Guns Akimbo“ den Loser Miles mit den festgetackerten Pistolen, der den Fighter in sich erst noch entdecken muss. Als seine Gegenspielerin Nix ist Samara Weaving („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ „Ready or Not – Auf die Plätze, fertig, tot“) zu sehen.

Natasha Liu Bordizzo („Greatest Showman“) spielt seine Ex-Freundin Nova. Der rasante und total abgedrehte Spaß feierte seine Weltpremiere auf dem Toronto International Filmfestival.

Der geplante Kinostart ist am 25. Juni. Hier gibt’s den deutschen Trailer!

Darum geht’s

Der erfolglose Videospielentwickler Miles (Daniel Radcliffe) landet zufällig auf der Seite von „Skizm“, einem im Darknet live übertragenen Actionspiel, bei dem die Teilnehmer zu tödlichen Deathmatches antreten. Miles wird zum unfreiwilligen Mitspieler von „Skizm“, bekommt eine automatische Waffe in jede Hand geschraubt und muss gegen die unbesiegbare Kampfmaschine Nix (Samara Weaving) antreten. Doch statt zu kämpfen, tritt Miles lieber die Flucht an.

Erst als seine Ex-Freundin Nova (Natasha Liu Bordizzo) entführt wird, ist Miles gezwungen, sich dem Kampf auf Leben und Tod zu stellen.

Übrigens: Der Film wurde produziert von Joe Neurauter und Felipe Marino (Occupant Entertainment) in Los Angeles, in Koproduktion mit Joe Neurauter (Occupant Entertainment GmbH) und Philipp Kreuzer und Jörg Schulze (Maze Pictures) in Deutschland, sowie Tom Hern (Four Knight Films) in Neuseeland.