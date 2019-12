„Countdown“: Eine App, die Dir genau sagt wann du sterben wirst

Eine App, die Deinen Todeszeitpunkt voraussagt? Kann doch nur ein Fake sein! Nee, gibt’s wirklich! Und zwar ab 30. Januar im Kino. Wir verraten hier schon mal rechtzeitig, worum es in dem neuen Thriller geht!

Was würdest du denn tun, wenn du wüsstest, deine Tage sind gezählt? Mit dem Horrorthriller „Countdown“ kommt zu Jahresanfang ein absolutes Genre-Highlight ins Kino! Jump-Scares, coole Twists und gnadenlose Spannung inklusive.

Die Hauptrolle spielt Elizabeth Lail, die zuletzt in der erfolgreichen Netflix-Serie „You – Du wirst mich lieben“ begeisterte. In weiteren Rollen sind Tichina Arnold („Alle hassen Chris“), Peter Facinelli („Twilight-Saga“), Talitha Eliana Bateman („Annabelle 2“) und Jordan Calloway („Riverdale“) zu sehen.

Für Regie und Drehbuch zeichnet Justin Dec („Ich bin Nummer Vier“) verantwortlich.

Darum geht’s

Die junge Krankenschwester Quinn (Elizabeth Lail), lädt sich die App runter, hat aber ungelesen die Nutzungsbedingungen akzeptiert. Ausprobieren kann man es ja mal. Während ihren Freunden noch Jahrzehnte Lebenszeit bleiben, zeigt Quinns Display etwas anderes an: Nur noch drei Tage zu leben und der Countdown läuft!

Schon bald überschlagen sich die Ereignisse: Quinn erfährt von ersten Todesfällen unter den Nutzern und eine unheimliche Gestalt scheint, sie auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Immer verzweifelter versucht sie, hinter das Geheimnis der mysteriösen App zu kommen.

Als sie Matt (Jordan Calloway) kennenlernt, dessen Zeit ebenfalls abläuft, wollen beide gemeinsam ihren Todes-Countdown stoppen – zwei Tage, ein Tag, eine Stunde…