„Crawl“: Gutes Mädel trifft auf bösen Alligator im Monster-Orkan!

Diesen Sommer ist äußerste Vorsicht geboten, denn mit „Crawl“ kommt ein neuer Horror-Survival-Thriller in die Kinos! Wir stellen den Film in unserer losen Preview-Reihe vor und versprechen: Schlimmer geht’s immer!

Wer bei Florida an Sommer, Sonne und Strand denkt, der hat die Rechnung ohne die „Crawl“-Schöpfer, Regisseur Alexandre Aja („Piranha 3D“, „The Hills Have Eyes“) und Produzentenlegende Sam Raimi („Evil Dead“, „Don’t Breathe“), gemacht. Denn nicht umsonst trägt der südliche US-Bundesstaat auch die Spitznamen „Hurricane State“ und „Alligator State“! Um das Potenzial dieser bedrohlichen Zutaten voll auszureizen, taten sich die zwei Horror-Fachmänner Aja und Raimi zusammen und spielen nun mit den Urängsten des Menschen.

Am 22. August 2019 gibt’s den ziemlich trashigen Überlebenskampf in den Kinos zu sehen. Hier kann man den ersten deutschen Trailer sehen.

Darum geht’s

Als ein heftiger Sturm auf die Küste Floridas trifft, ignoriert die tapfere Haley natürlich alle Aufforderungen zur Evakuierung, um nach ihrem vermissten Vater zu suchen. Sie findet ihn von den Fluten eingeschlossen im Keller seines abgelegenen Hauses vor.

Doch als die Zeit immer knapper wird, um dem Sturm zu entkommen, müssen die beiden am eigenen Leib erfahren, dass das steigende Wasser noch eine weitere, weitaus größere Gefahr birgt: Einen dicken fetten, aber sehr wendigen Alligator!

In den Hauptrollen stellen sich die britische Schauspielerin Kaya Scodelario (27, „Maze Runner“, „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“) und der kanadische Star Barry Pepper (49, „Maze Runner“, „Monster Trucks“) einem dramatischen Kampf gegen Natur- und Tiergewalten – und ums nackte Überleben!

10 Trash-Horrorfilme mit Alligatoren

– Der Fluss der Mörderkrokodile (1979)

– Der Horror-Alligator (1980)

– White Crocodile Queen (1988)

– Der Mörder-Alligator (1989)

– Killer Krokodil II – Die Mörderbestie (1990)

– Lake Placid – Der Schrecken aus der Tiefe (1999)

– Rogue – Im falschen Revier (2008)

– Dinocroc vs. Supergator (2010)

– Creature – Die Legende vom Monster aus dem Sumpf

– Lake Death – Tod aus der Tiefe (2016)