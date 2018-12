Das waren die Kinohits 2018 – und das sind die Kinostarts 2019

Montag, 31. Dezember 2018 21:20 Uhr

Das Kinojahr 2018 war nicht das berauschendste. Lange waren in Deutschland noch nie so wenig Leute im Kino. Man kann froh sein, wenn in diesem Jahr die 100 Millionen-Marke geknackt wird. Dabei waren es 2017 noch 122 Millionen Kinobesucher! Das Rekordjahr 2001 bleibt mit 178 Millionen Besucher aber in weiter Ferne…

Die Gründe will man auch schon gefunden haben für das Desaster Kinojahr: Die Frühjahr-, Sommer- und Herbsthitze, die Fußball-WM und letztlich Blockbuster, die fast durchweg enttäuschten. Der Siegeszug von Netflix und Amazon Prime wird von der Kinobranche bislang unter’n Teppich gekehrt. Hinzu kommt, dass weiter an der Preisschraube gedreht wird, ein Kinobesuch wird immer teurer.

Die Zeiten sind längst vorbei wo man sich einen Film öfter im Kino angesehen hat. Streaming holt auf. Da kann man so oft gucken wie man will – zu einem vernünftigen Preis.

Die 10 erfolgreichsten Filme 2018*

1. Avengers: Infinity War 3.398.390

2. Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen 3.113.557

3. Fifty Shades of Grey – Befreite Lust 3.007.580

4. Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub 2.541.596

5. Jurassic World: Das gefallene Königreich 2.403.182

6. Deadpool 2 2.239.988

7. Mamma Mia! Here We Go Again 2.175.450

8. Die Unglaublichen 2 2.163.638

9. Bohemian Rhapsody 2.112.693

10. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer 1.806.480

Beim deutschen Film sieht es mies aus, in den Top 10 finden sich wenig Streifen, von denen man den großen Wurf erwartete.

Die 10 erfolgreichsten deutschen Filme 2018**

1. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer 1.806.480

2. Die kleine Hexe 1.521.674

3. Klassentreffen 1.0 1.131.769

4. Sauerkrautoma 1.002.792

5. Der Vorname 994.723

6. Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft 849.556

7. Ballon 804.081

8. 25km/h 787.122

9. Petersson und Findus – Findus zieht um 540.101

10. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier 531.306

Hoch gehandelte deutsche Filme wie ‚Hot Dog‚ (Schweiger, Schweighöfer), ‚Ballon‚ (Bully Herbig), ‚100 Dinge‚ (Fitz, Schweighöfer), ‚Werk ohne Autor‚ (Donnersmarck) enttäuschten die Erwartungen. Letzterer, für die Oscar-Nominierung als bester ausländischer Film eingereichter 3-Stunden-Streifen, brachte es auf erbärmliche 222.096 Besucher… Hier geht’s zur kompletten Liste!

Wie sind die Aussichten für’s Kinojahr 2019? Schwer zu prognostizieren…

Kinostarts 2019

„Glass“ – 17. Januar 2019 (Deutschland)

„Creed II“ – 24. Januar 2019 (Deutschland)

„Wenn du König wärst” – 25. Januar 2019 (USA)

„The Lego Movie 2“ – 7. Februar 2019 (Deutschland)

„Happy Death 2U” – 14. Februar 2019 (USA)

„Alita: Battle Angel” – 14. Februar 2019 (Deutschland)

„Escape Room” – 21. Februar 2019 (Deutschland)

„Drachenzähmen leicht gemacht 3“ – 22. Februar 2019 (USA)

„Hard Power” – 28. Februar 2019 (Deutschland)

„Chaos Walking“ – 1. März 2019 (USA)

„Captain Marvel“ – 7. März 2019 (Deutschland)

„Isn’t It Romantic” – 7. März 2019 (Deutschland)

„Destroyer“ – 14. März (Deutschland)

„Wir” – 14. März 2019 (Deutschland)

„Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks” – 14. März 2019 (Deutschland)

„Willkommen im Wunder Park” – 15. März 2019 (USA)

„Was Männer wollen” – 21. März 2019 (Deutschland)

„Where’d You Go, Bernadette” – 22. März 2019 (USA)

„Captive State” – 28. März 2019 (Deutschland)

„Greyhound” – 28. März 2019 (Deutschland)

„Niemandsland: The Aftermath” – 4. April 2019

„Friedhof der Kuscheltiere“ – 4. April 2019

„Dumbo“ – 4. April 2019 (Deutschland)

„Shazam!“ – 5. April 2019 (USA)

„Hellboy“ – 12. April 2019 (USA)

„Missing Link” – 12. April 2019 (USA)

„The Curse of La Llorona” – 19. April 2019 (USA)

„Avengers: Endgame“ – 25. April 2019 (Deutschland)

„Im Netz der Versuchung” – 2. Mai 2019 (Deutschland)

„Ugly Dolls” – 3. Mai 2019 (Deutschland)

„Pokémon Meisterdetektiv Pikachu“ – 9. Mai 2019 (Deutschland)

„John Wick: Chapter 3“ – 23. Mai 2019 (Deutschland)

„Aladdin“ (Remake) – 23. Mai 2019 (Deutschland)

„Ad Astra – Zu den Sternen“ – 23. Mai 2019 (Deutschland)

„Rocketman” – 30. Mai 2019 (Deutschland)

„Godzilla 2: King of Monsters“ – 31. Mai 2019 (USA)

„X-Men: Dark Phoenix“ – 6. Juni 2019 (Deutschland)

„Flarsky“ – 7. Juni 2019 (USA)

„Son of Shaft” – 14. Juni 2019 (USA)

„Men in Black International“ – 14. Juni 2019 (USA)

„Grudge” – 21. Juni 2019 (USA)

„Pets 2” – 4. Juli 2019 (Deutschland)

„Spider-Man: Far from Home“ – 5. Juli 2019 (Deutschland)

„Der König der Löwen“ (Remake) – 18. Juli 2019 (Deutschland)

„Hobbs and Shaw“ – 1. August 2019 (Deutschland)

„Once Upon A Time In Hollywood“ – 8. August 2019

„Playmobil: Der Film” – 8. August 2019 (Deutschland)

„Artemis Fowl” – 9. August (USA)

„Angry Birds 2” – 15. August 2019 (Deutschland)

„New Mutants“ – 22. August 2019 (Deutschland)

„Es: Chapter Two“ – 5. September 2019 (Deutschland)

„Pigeon Impossible” – 13. September 2019 (USA)

„The Kitchen” – 19. September 2019 (Deutschland)

„Downton Abbey” – 20. September 2019 (USA)

„Toy Story 4“ – 3. Oktober 2019 (Deutschland)

„Gemini Man“ – 3. Oktober 2019 (USA)

„Joker“ – 4. Oktober 2019 (USA)

„The Goldfinch” – 10. Oktober 2019 (Deutschland)

„Zombieland 2” – 17. Oktober 2019(Deutschland)

„The Addams Family” – 18. Oktober 2019 (USA)

„You Are My Friend” – 18. Oktober 2019 (USA)

„Charlie’s Angels“ – 1. November 2019 (USA)

„Sonic the Hedgehog” – 8. November 2019 (USA)

„Kingsman 3” – 8. November 2019

„Margie Clause” – 15. November 2019 (USA)

„Terminator 6“ (ohne Titel) – 21. November 2019 (Deutschland)

„Frozen 2“ – 22. November 2019 (USA)

„Jumanji 3” – 13. Dezember 2019 (USA)

„Star Wars: Episode IX“ – 19. Dezember 2019 (Deutschland)

*) Stand 21. Dezember 2018

**) Stand 16. Dezember