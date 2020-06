Dave Franco: Gruseliger Trailer zum Regiedebüt „The Rental“

Horrorfans aufgepasst! Mit "The Rental" liefert Dave Franco sein Regiedebüt ab. Der gruselige Trailer macht jetzt schon Lust auf mehr!

Dave Franco (37) tritt in die Fußstapfen seines berühmten, großen Bruders James Franco (42). Der attraktive Schauspieler, der mit Serie „Scrubs“ seinen Durchbruch schaffte, versucht sich jetzt ebenfalls als Regisseur. Im Juli startet sein erster Film „The Rental“.

Der Trailer zu dem Horrorstreifen lässt den Zuschauern bereits die Haare zu Berge stehen. Die Story spielt mit der uralten Angst, heimlich von einem kranken Serienkiller beobachtet und verfolgt zu werden.

Serienkiller auf Airbnb

Wie der Trailer bereits verrät, spielt die Handlung in einem abgelegenen Küstenstädtchen. Vier Freunde aus der Stadt haben sich dort eine gemeinsame Villa gemietet. Schon bald entdecken sie aber, dass überall im Haus versteckte Kameras angebracht sind, unter anderem in der Dusche. Der Vermieter entpuppt sich jedoch nicht nur als ekelhafter Spanner, sondern als gemeingefährlicher Killer, der seine Opfer mittels Airbnb in die Falle lockt.

Alison Brie, seine Ehefrau, in der Hauptrolle

Während der Schönling Dave Franco selbst nicht zum Cast gehört, gab er die Hauptrolle an seine Ehefrau Alison Brie (37). Serienfans kennen die Amerikanerin durch ihre Rollen in „Mad Men“, „Community“ und „GLOW“.

Weitere Rollen vergab Franco an „Shameless“-Star Jeremy Allen White (29), „Die Schöne und das Biest“-Darsteller Dan Stevens (37) und die „Snowpiercer“-Newcomerin Sheila Vand (35).

Der Horrorfilm erscheint am 24. Juli in den USA im Kino und als VoD. Über einen deutschen Start ist noch nichts bekannt.