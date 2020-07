Donnerstag, 23. Juli 2020 12:49 Uhr

Dave Franco soll Vanilla Ice spielen

Dave Franco übernimmt offenbar die Hauptrolle in einem Biopic zum Leben von Vanilla Ice. Der 35-jährige Schauspieler wird den heute 52-jährigen Rapper in dem geplanten Film "To the Extreme" verkörpern, der nach Ices Debütalbum benannt ist, das seinerzeit über 15 Millionen Exemplare verkaufte.

Im Interview mit „Insider“ hat der Bruder von James Franco über das Projekt verraten: „Wir entwickeln es schon seit einer Weile und wir kommen der Vorproduktion langsam aber sicher immer näher.“

Quelle: instagram.com

Darum geht’s

Laut Franco könnte der Film einen ähnlichen Ton anschlagen wie „The Disaster Artist“ aus 2017, den der Star gemeinsam mit seinem etwas berühmteren Bruder drehte.

In dem Streifen erzählen die beiden Brüder die Geschichte von Tommy Wiseaus 2003 Low Budget-Produktion „The Room“, die als einer der vermeintlich schlechtesten Filme der Geschichte eine Art Kultstatus erreichte.

Film soll Zuschauer zum Lachen bringen

Über „The Disaster Artist“ erklärte Dave im Interview weiter: „Bei diesem Film erwarteten alle, dass wir eine normale Komödie machen würden, die sich über Tommy Wiseau lustig macht, aber je realistischer wir es machten, desto lustiger und herzlicher war es – das ist der Ton, den wir hier auch erreichen wollen.“ (Bang)

Kurze Karriere

Der Erfolg von Rapper Vanilla Ice, der mit bürgerlichem Namen Robert Van Winkle heißt, war zwar kurz, aber gewaltig: „Ice Ice Baby“ war sein größter Hit. Sein Album „To the Extreme“ stand 1990 16 Wochen lang auf Platz 1 der US-Charts und verkaufte sich weltweit 15 Millionen Mal. Das berichtete das Magazin „Insider“. (Bang/dpa)

Dave Franco: Seine 10 bekanntesten Filme

2007: Superbad

2012: 21 Jump Street

2013: Warm Bodies

2013: Die Unfassbaren – Now You See Me (Now You See Me)

2014: Bad Neighbors (Neighbors)

2016: Nerve

2016: Die Unfassbaren 2 (Now You See Me 2)

2016: Bad Neighbors 2 (Neighbors 2: Sorority Rising)

2017: The Disaster Artist

2017: The Little Hours