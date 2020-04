Denis Villeneuve: „Dune“ kommt in zwei Teilen ins Kino

Es ist ein sehr ambitioniertes Filmprojekt: Denis Villeneuve adaptiert ‘Dune’ – den Roman von Frank Herbert aus dem Jahr 1965 für die große Leinwand. Das Sci-Fi-Spektakel war bereits 1984 von Kultregisseur David Lynch verfilmt worden. Im Gegensatz zu dem Original-Streifen hat sich Villeneuve dazu entschieden, ‚Dune‘ in zwei Teilen zu veröffentlichen. Grund: die Handlung ist einfach zu wirr für einen einzigen Film.

Größte Herausforderung bisher

„Die Welt ist zu komplex. Es ist eine Welt, deren Macht in den Details liegt“, ist sich der 52-Jährige sicher. Dem ‚Blade Runner 2049‘-Filmemacher ist bewusst, welch großer Aufgabe er sich verschrieben hat. ‚Dune‘ sei die größte Herausforderung seiner bisherigen Karriere. „Dieses Buch nimmt sich Politik, Religion, Ökologie und Spiritualität vor – und es gibt viele Charaktere. Ich glaube, das ist der Grund, wieso es so schwierig ist. Ganz ehrlich, es ist mit Abstand die schwierigste Sache, die ich je gemacht habe“, gesteht er gegenüber dem ‚Vanity Fair‘-Magazin.

Filmstart im Dezember geplant

‚Dune‘ wird voraussichtlich ab dem 17. Dezember in den deutschen Kinos laufen. Die Handlung spielt in einer fernen Zukunft und verfolgt die komplexe Geschichte von Königshäusern, die um die Kontrolle des Wüstenplaneten Arrakis kämpfen, der einzigen Quelle für eine Droge, die „the spice“ (Deutsch: das Gewürz) genannt wird und die Menschen Superheldenkräfte verleihen kann. Die Hauptrolle des Paul Atreides wird in der Neuverfilmung von Timothée Chalamet gespielt. (BANG/KT)