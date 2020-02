Dennis Mojen: Alles über den Star aus dem ersten deutschen Netflix-Film

Pünktlich zum Valentinstag ist bei Netflix der erste deutsche Film „Isi und Ossi“ abrufbar. In dem Liebesfilm dreht sich alles um Isi (Lisa Vicari), die Tochter aus sehr gut betuchtem Hause und dem Habenichts Ossi (Dennis Mojen), der von einer großen Karriere als Boxer träumt.

In Sachen Liebesfilm kennt der Jung-Schauspieler Dennis Mojen sich aus – leider landete er 2019 einen Riesenflop mit „Traumfabrik“. Die Story sollte die große Herz-Schmerz-Liebesgeschichte des verganenen Sommers werden. An Dennis Seite gab Emilia Schüle (demnächst in „Narziss und Goldmund“ zu bewundern) die Traumfrau aus den Babelsberger Filmstudios. Die Schöne und der Statist wurden in „Traumfabrik“ vom innerdeutschen Mauerbau eiskalt erwischt und getrennt. Spannung, ob sie sich wieder sehen oder ihre Liebe abhanden kommt, interessierte an der Kinokasse nur wenige – der Film floppte.

Das komplexe und schwierige Thema „Zwei deutsche Staaten“ kann man wohl nicht so en passant in einer Schmonzette erzählen. Jetzt spielt Dennis wieder einen jungen Mann, den die Liebe da erwischt, wo es nicht zu passen scheint.

Wir werfen mal einen Blick auf die Karriere von Dennis Mojen, der vielleicht seine Passion auch in „Isi und Ossi“ noch nicht gefunden hat. (Und wer bitte hat diese Namen erfunden? Zur Strafe sollte der/diejenige sofort umgetauft werden.)

In „Traumfabrik“ ist Dennis Mojen als Ex-Armeeangehöriger, der im Filmstudio Babelsberg einen Statistenjob annimmt und dort die Liebe seines Lebens trifft. In „Isi und Ossi“ mimt er einen Boxer, der gemeinsame Sache mit einer Millionärstochter macht, um seine Karriere lostreten zu können. Kann Dennis den großen Herzensbrecher spielen? Oder war er nur scharf auf das Fitnesstraining als Boxer?

Eine filmverrückte Familie

Dennis kommt aus einer filmverrückten Familie. Seine Eltern sind ebenfalls in der Filmbranche tätig und so ist es auch nicht verwunderlich, dass der Filius schon im zarten Kindesalter nichts anderes als vor die Kamera wollte. In einem Alter, in dem andere Kinder jede Woche andere Berufswünsche haben, war der smarte Hamburger sich immer sicher, dass er zum Film gehört. 2009, mit einer TV-Rolle bei den „Pfefferkörnern“, ging es richtig los. Die erste Nebenrolle in einem Kinofilm ließ nicht lange auf sich warten. Das Coming of Age Drama „Summertime Blues“ wurde in Deutschland und England gedreht und dreht sich um das Klarkommen-müssen wenn Eltern sich trennen.

Erste Hauptrolle ist ein Paukenschlag

Als Dennis 2011 die Möglichkeit hat, in dem Abschlussfilm „Der Ausflug“ von Stefan Najib die Hauptrolle zu spielen, sagt er zu, obwohl die Rolle ihm alles abverlangt. „Der Ausflug“ basiert auf den tatsächlich passierten Amoklauf 2009 an einer Schule in Winnenden, bei dem 15 Menschen erschossen wurden. Dennis spielt keinen Geringeren als den blutjungen Amokläufer.

Danach sammelt Dennis Erfahrungen im TV-Geschäft. Egal, ob Serie, Ein- oder Mehrteiler, Dennis sammelt ordentlich Erfahrungen, in dem er mit so tollen Schauspielern wie Jan Fedder und Jutta Speidel arbeitet.

Als er 2015 im Tatort „Unter Gaunern“ in einer Episodenrolle den Obermacho einer Gang darstellt, ist sein Wiedererkennungswert erheblich gestiegen.

Dennis liegen in der Tat die Unangepassten, die schwierigen Typen, die auch mal kein Herz aus Gold unter der harten Schale haben, die A-löcher – auch eine Neo-Nazi-Rolle ist dabei – unter den Zu kurz Gekommenen. Täter, die trotzdem keine flachen Bösewichte sind – kurz gesagt, Dennis Mojen ist hat sich in die Königsklasse der Charaktere – den Antagonisten/Gegenspielern und Fieslingen, bewiesen. Auf seinen großen Durchbruch als Herzensbrecher müssen wir leider weiterhin warten.