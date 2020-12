20.12.2020 21:38 Uhr

Tom Cruise: Der wahre Grund hinter seinem Corona-Ausraster?

Leah Rimini glaubt nicht, dass Corona der wahre Grund hinter Tom Cruises Ausraster am Set von "Misssion Impossible 7" ist. Sie vermutet ein abgekartetes Spiel.

Die Schauspielerin und Ex-Scientology-Gläubigerin Leah Remini (50) kritisiert Tom Cruise (58) seit Langem. Mit seiner Schreiattacke am Set in London habe der „Mission Impossible“-Star jetzt endlich sein wahres Gesicht gezeigt.

Denn vielleicht war Corona der Auslöser für seine Wut, es bedürfe ganz allgemein aber nicht viel, damit Tom Cruise die Menschen um sich herum in Grund und Boden schreit. Doch zunächst einmal zur Vorgeschichte.

Heftiger Wutausbruch am „Mission Impossible 7“-Set

Vor wenige Tagen veröffentlichte die britische Zeitschrift „The Sun“ einen Tonmitschnitt vom „Mission Impossible 7“-Set- Darauf hört man Hauptdarsteller Tom Cruise wutentbrannt die Mitarbeiter zusammenstauchen.

Sie hätten sich nicht an die Corona-Regeln gehalten. Der Star drohte ihnen an, ihren Job zu verlieren, sollten er sie erneut dabei erwischen, den Mindestabstand nicht einzuhalten. Man kann auch auf etlichen Bildern vom Set sehen, dass die Regel des Mindestabstandes nicht ernstgenommen wurde. Aber eben auch nicht von Tom Cruise selbst.

Während George Clooney (59) seinem Kollegen zur Seite stand, findet die Corona-Tirade bei Leah Remini keinen Anklang. Sie glaubt, dass der Star aus einer ganz anderen Motivation heraus handelte.

Leah Rimini sieht einen PR-Gag

Der „King of Queens“-Star vermutet viel mehr einen kalkulierten PR-Gag. Sie sagte der Anti-Scientology-Webiste „The Underground Bunker“ Folgendes:

„Ich würde wetten, dass Tom diese Schimpftirade für sich schreiben ließ und sie von seinem Scientology-Assistenten mitschneiden und veröffentlichen ließ. … Er hat aus Gründen der Öffentlichkeitsarbeit den großen Typ gespielt.“

Tom Cruise ein missbräuchlicher Mensch?

Leah Remini ging sogar noch weiter. Sie fuhr fort: „Toms Reaktion, die gestern veröffentlicht wurde, zeigt seine wahre Persönlichkeit. Er ist ein missbräuchlicher Mensch. Ich habe es miterlebt, ich war in wenigen Fällen ein Opfer davon. Aber mir wurde von ähnlichen Missbrauchssituationen von seiner ehemaligen Freundin, seinen Mitarbeiter und seinen Freunden erzählt. Das ist der wahre Tom.“

Häufige Wutausbrüche?

Die Schauspielerin schrieb weiter, dass man Tom Cruise nicht als Corona-Held feiern sollte, denn Wutausbrüche wie diese seien bei ihm an der Tagesordnung, insbesondere gegenüber Menschen, die für ihn arbeiten.

„Es war die gleiche Reaktion, mit der Tom sein Haushaltspersonal bestrafte, als sie nicht die alle Zutaten im Haus hatten, um Schokokekse zu backen. Es ist die gleiche Art von Tirade, die Tom losließ, als ein Assistent die Dreistigkeit besaß, ihm ein Getränk in einem Becher mit Sprung zu servieren.“

Leidet er unter einer bipolaren Persönlichkeitsstörung?

Vieles in Tom Cruises Verhaltensweisen deutet daraufhin, dass er unter einer bipolaren Persönlichkeitsstörung leidet. Dieser Krankheit ist es eigen, dass die Betroffenen extreme Stimmungsschwanken haben. Plötzliche Wutausbrüche und unberechenbares Verhalten sind an der Tagesordnung.

Zudem gehört Tom Cruise seit Jahrzehnten zu den größten Namen in Hollywood und in der Scientology-Kirche. Die Glaubenssätze dieser Sekte sind von Dogmen, strengen Hierarchien und disziplinarischer Strenge geprägt. Eine solche Machtposition plus autoritäre Einstellungen führen fast unweigerlich dazu, dass ein Mensch sein Verhalten gegenüber „Untergeordneten“ kaum mehr hinterfragt, sondern ohne Bedenken seine Macht ausspielt.