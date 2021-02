10.02.2021 11:45 Uhr

„Der Zauberer von Oz“: Remake in der Mache

"Watchmen"-Regisseurin Nicole Kassell arbeitet an einem Remake von "Der Zauberer von Oz".

Laut ‚New Line Cinema‘ wird die Filmemacherin eine neue Version des Kinderbuchklassikers „Der Zauberer von Oz“ von L. Frank Baum herausbringen. Die bekannteste Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1900 ist zweifelsohne der Streifen aus dem Jahr 1939 mit Jay Garland in der Hauptrolle.

Laut Branchenseite „Deadline“ wird der Film „kreativ neu interpretiert“, was möglicherweise bedeutet, dass sich das Remake eher am Buch orientiert als an der bekannten Filmversion. Die bisherigen Drehbuch-Ausgaben wurden von Darren Lemke sowie von Neil Widener und Gavin James verfasst.

Darum geht’s

Der Plot dreht sich um Dorothy, die von einem Tornado in das Land Oz geweht wird, wo sie auf die Vogelscheuche, den ängstlichen Löwen und den Zinnmann trifft. In einem Statement sagte Kassell über ihr Filmprojekt: „Ich bin unglaublich geehrt, mit ‚Temple Hill‘ und ‚New Line‘ zusammen zu arbeiten, um diesen beliebten Klassiker auf die große Leinwand zu bringen. Dass Musical aus dem Jahr 1939 ist Teil meiner DNA, ich bin hocherfreut darüber, die Verantwortung zu übernehmen, diese legendäre Geschichte neu zu erzählen.“ (Bang)