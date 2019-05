Deutsche Promis bei „Rocketman“-Premiere in London

Dienstag, 21. Mai 2019 11:59 Uhr

Nach seiner Welturaufführung in Cannes feierte ‚Rocketman‚ gestern seine spektakuläre Premiere in London. Hauptdarsteller Taron Egerton und Regisseur Dexter Fletcher präsentierten stolz ihr umjubeltes Meisterwerk am Leicester Square.

Auch die Produzenten Matthew Vaughn und berühmte Model-Gattin Claudia Schiffer Vaughn zeigten sich freudestrahlend auf dem glitzernden blauen Teppich. Natürlich gab sich auch Sir Elton John höchstpersönlich die Ehre, um den faszinierenden und außergewöhnlichen Film über sein Lebenswerk zu präsentieren.

Zu den begeisterten prominenten Premierengästen gehörten auch zahlreiche deutsche Stars wie Max Giesinger, Lotte, Olli Schulz, Olli Dittrich, Markus Kavka, Joyce Ilg, Davin Herbrüggen, Alicia Awa, Dominik Porschen, Pati Valpati sowie der frischgebackene „About You“-Award-Preisträger Riccardo Simonetti. Gemeinsam ließen sie es sich nicht nehmen, Elton Johns bewegende Geschichte in London zu feiern.

Alle Premierengäste waren sichtlich im ‚Rocketman‘-Fieber und zeigten sich überwältigt von der emotionalen und ehrlichen Rock-Fantasy über die Musiklegende, die im Film grandios von Taron Egerton gegeben wird. So überrascht es dann auch nicht, dass an diesem Abend niemand den Kinosaal ohne Ohrwurm verließ.