Diane Kruger ist „Die Agentin“: Alles über ihren neuen Thriller

Sonntag, 21. Juli 2019 23:20 Uhr

Diane Kruger und Britenstar Martin Freeman brillieren in diesem fesselnden Spionagethriller um Loyalität und Liebe. Das Drehbuch basiert auf dem israelischen Bestseller „The English Teacher“ von Yiftach Reicher Atir, einem ehemaligen israelischen Geheimdienstmitarbeiter, der aus erster Hand Einblick in die Arbeit des Mossad gewährt.

„Die Agentin“ ist eine bemerkenswert authentische Darstellung des zeitgenössischen Spionage-Handwerks, das die emotionalen Folgen des langfristigen Undercover-Daseins erforscht.

Das Drehbuch basiert auf dem Roman „The English Teacher“, einem israelischen Bestseller des ehemaligen israelischen Geheimdienstmitarbeiters Yiftach Reicher Atir, der die Details seiner Geschichte aus eigener Erfahrung sowie aus realen Berichten von Mossad-Agenten zusammengetragen hat.

Das Buch wurde in Israel stark zensiert, in den USA jedoch von der Kritik sehr positiv aufgenommen. Die Washington Post nannte es „einen der besten Thriller des Jahres 2016 – mit einem erstaunlichen Einblick in das Spionage-Handwerk des Nahen Ostens.“

Darum geht’s

Über ein Jahr lang hat Mossad-Kontaktmann Thomas Hirsch nichts mehr von seiner Agentin Rachel gehört, als er plötzlich einen kryptischen Anruf von ihr erhält. Ihr Vater sei gestorben. Schon wieder. Dann legt sie auf.

Sofort wird Thomas zu einem Krisentreffen beordert. Der Geheimdienst ist alarmiert, denn als ehemalige Mossad-Spionin verfügt Rachel über brisantes Wissen. Jahrelang hatte Thomas sie auf immer gefährlichere Missionen geschickt, bis sie sich in eine Zielperson verliebte. Jetzt soll Thomas herausfinden, ob Rachel eine Bedrohung für die Organisation darstellt, während er zugleich versucht, sie zu beschützen.

Kinostart ist am 29. August.