„Die Eiskönigin 2“: Hier ist der zweite Trailer

„Die Eiskönigin 2“ startet am 21. November 2019 in den Kinos. Jetzt gibt’s den neusten Trailer zur Fortsetzung des 2013 erschienenen „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ dar.

Disney veröffentlichte den ersten Trailer im Februar dieses Jahres. Der Clip wurde damals in den ersten 24 Stunden 116,4 Millionen Mal angesehen und wurde zum meistgesehenen Animationsfilmtrailer in diesem Zeitraum, was den Rekord von „Die Unglaublichen 2“ (113,6 Millionen Aufrufe) übertraf.

Das beliebteste Schwesternpaar der Filmgeschichte erlebt ein neues, aufregendes Abenteuer im magischen Königreich Arendelle: Anna und Elsa sind wieder da!

Darum geht’s in der Fortsetzung

Die Schwestern Anna und Elsa genießen ihr ruhiges Leben in Arendelle. Bis eines Tages eine eigenartige Unruhe Elsa ergreift und eine geheimnisvolle Stimme sie in den Wald lockt. Zusammen mit Anna, Olaf, Sven und Kristoff bricht sie auf, das Rätsel des Lockrufs zu ergründen. Dabei trifft die Crew nicht nur das Volk des Waldes und andere neue Weggefährten, auf ihrer abenteuerlichen Reise müssen Elsa und Anna einmal mehr zusammenhalten und füreinander mit Mut, Vertrauen und Schwesterliebe einstehen.