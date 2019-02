„Die Eiskönigin 2“ kommt angeschneit: Der erste Teaser!

Mittwoch, 13. Februar 2019 22:43 Uhr

Nur noch 10 Monate, dann ist wieder Weihnachten! Pünktlich zur Weihnachtssaison wird der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten endlich fortgesetzt: „Die Eiskönigin“!

Vor rund sechs Jahren verzauberte ‚Die Eiskönigin – Völlig unverfroren‚ mit atemberaubend schön animierten Landschaften und großen Gefühlen kleine und große Fans. Die mitreißende Geschichte rund um die Schwestern Anna und Elsa berührte Menschen weltweit und löste einen Hype aus, der bis heute anhält. Mit ‚Die Eiskönigin 2‘ wird ab dem 21. November 2019 die Erfolgsgeschichte endlich weitergeführt.

Im Original leihen wieder Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff und Josh Gad ihre Stimmen den Protagonisten des märchenhaften Vergnügens.

Die Musik kommt von den Songwritern Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez. Für den Song Let It Go erhielten Kristen und ihr Mann 2014 einen Oscar. Für den Song Remember Me aus dem Film „Coco – Lebendiger als das Leben!“ erhielt das Ehepaar 2018 den zweiten Oscar.