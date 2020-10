15.10.2020 22:50 Uhr

Die große Angela Lansbury wird 95: Dieses Gesicht kennt jeder!

Seit 19944 ist die Frau, deren Gesicht wohl jeder kennt im Filmgeschäft. Die große Angela Lansbury "fühlt sich glücklich", ihren 95. Geburtstag zu feiern.

Angela Lansbury „fühlt sich glücklich“, ihren 95. Geburtstag zu feiern. Die ‚Mord ist ihr Hobby’-Darstellerin feiert den Meilenstein am kommenden Freitag (16. Oktober). Sie fühle sich glücklich und freue sich darüber, bisher ein großartiges Leben gehabt zu haben.

„Ein glückliches Leben“

Der britischen Zeitung „Daily Mirror“ erzählte die Schauspielerin: „Was für ein glückliches Leben, an dem ich das Vergnügen hatte teilzuhaben und das zu tun, was mir am meisten Spaß macht – zu schauspielern und ein großes Publikum auf der ganzen Welt zu unterhalten. Ich fühle mich in der Tat glücklich, meinen 95. Geburtstag mit meiner liebsten Familie hier in Kalifornien feiern zu können. Ich habe das Glück, in Sicherheit zu sein, und mein Herz ist bei all denen, die leiden oder geliebte Menschen verloren haben.”

Angela sei immer noch so interessiert am Leben wie eh und je. „Ich glaube, ich interessiere mich für jeden Teil des Lebens – nicht nur für die Schauspielerei… meine Enkelkinder, mein Leben, Kochen, Autofahren“, so Lansbury. Einziges Bedauern der Mimin sei es, dass sie in der Vergangenheit nicht genug Zeit mit ihrer Familie verbracht hat.

Was für eine Karriere!

Ihr Gesicht kennt jeder! Lansbury ist seit 1944 im Filmgeschäft. Weltbekannt wurde sie unter anderem durch die Rolle der Jessica Fletcher in der Fernsehserie „Mord ist ihr Hobby (1984–1996)“.

1978 spielte sie neben Peter Ustinov und Bette Davis die trunksüchtige Schundroman-Autorin Salome Otterbourne in der Agatha-Christie-Verfilmung „Tod auf dem Nil“ – längst ein Klassiker der Filmgeschichte. Die Neuverfilmung startet übrigens am 17. Dezember in den hiesigen Kinos!

1980 trat sie als Miss Marple in einer weiteren Christie-Filmadaption, „Mord im Spiegel“ auf. Und das an der Seite von Legenden wie Elizabeth Taylor, Geraldine Chaplin und Rock Hudson agierte.

1995 wurde Lansbury zur Disney-Legende ernannt, 2014 als „Dame Commander des Order of the British Empire“ in den britischen Adelsstand erhoben.

Mehr zum Thema:

Angela Lansbury: Ihre 10 berühmtesten Projekte!

1944: Das Haus der Lady Alquist

1948: Die drei Musketiere

1965: Die größte Geschichte aller Zeiten

1978: Tod auf dem Nil

1980: Mord im Spiegel

1984: Die Zeit der Wölfe

1984–1996: Mord ist ihr Hobby

2005: Eine zauberhafte Nanny

2014: Miss Daisy und ihr Chauffeur

2018: Mary Poppins’ Rückkehr