„Die Hochzeit“ und ein Todesfall: Die neue Komödie von Til Schweiger

Drei Paare und jede Menge Turbulenzen: In der neuen romantischen Komödie „Die Hochzeit“ von und mit Til Schweiger geraten die drei Freunde Thomas, Nils und Andreas mit ihren Partnerinnen gehörig aneinander, obwohl sie nur eines möchten: eine Hochzeit retten! Komische Verwicklungen, blankes Chaos und die Suche nach dem Rezept der Liebe bringen die drei Freunde an ihre Grenzen.

Das Leben spielt nicht immer fair! Kurz vor der Heirat von Thomas und Linda durchkreuzt ein Todesfall die minutiöse Hochzeitsplanung. Doch der unglückliche Zwischenfall wirft bei allen beteiligten viele Fragen auf: Kennen wir unsere Freunde wirklich so gut, wie wir denken? Kann Zweisamkeit einsam machen? Warum sind Gefühle so kompliziert? Und was wiegt schwerer: Freundschaft oder Liebe?

Til Schweiger, Milan Peschel, Samuel Finzi, Katharina Schüttler, Stefanie Stappenbeck und Jeanette Hain sowie Lilli Schweiger führen die Gästeliste der emotionalen Komödie an. In weiteren Rollen sind Thomas Heinze, der großartige Timur Bartels, Bianca Nawrath, Brigitte Zeh und Alessandro Schuster zu sehen. Kinostart ist am 23. Januar! Wir präsentieren erste Bilder und den Trailer.

Til Schweiger als Allrounder

Wie auch schon bei seinen vorangegangenen Filmprojekten „Keinohrhasen“, „Honig im Kopf“ oder „Klassentreffen 1.0“ übernimmt Til Schweiger mehrere Rollen am Set: Schauspieler, Regisseur, Produzent und Autor! Mit viel Spontaneität am Set, aber einer genauen Idee für das Gesamtkonzept verleiht der Filmemacher seinen Produktionen eine ganz besondere Handschrift.

Die Gründe für seine Allrounder-Funktion beschreibt Til Schweiger in einer Mitteilung des Verleihersso: „Nur als Drehbuchautor zu arbeiten, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist am Ende eine Geschichte, die aus meinem Herzen kommt, die ich so verfilmen möchte, wie ich sie empfinde. Deswegen bin ich hinter die Kamera gegangen, da ich als Hauptdarsteller oder Autor den Einfluss auf den Film nicht habe. Die Ideen und Dinge so umzusetzen, wie ich sie auch schreibe, gefällt mir sehr.“

Der Filmemacher fügt hinzu: „Am meisten macht mir jedoch das Regieführen Spaß. Es verlangt dir viel Kreativität ab. Aber um ehrlich zu sein, mache ich eigentlich alles gerne.“

Darum geht’s

Für Star-DJ Thomas (Til Schweiger) und Linda (Stefanie Stappenbeck) sollen nun endlich die Hochzeitsglocken läuten! Und obwohl der Flop von seinem neuen Album ihm ganz schön zu schaffen macht, sind Thomas und seine Linda wild entschlossen, an ihren Hochzeitsplänen festzuhalten!

Zeitgleich gerät die Ehe ihres besten Freundes Nils (Samuel Finzi) bedrohlich ins Wanken, als er herausfindet, dass seine Frau Jette (Katharina Schüttler) nach 25 Jahren Ehe einen One-Night-Stand hatte.

Derweil stürzt sich Andreas (Milan Peschel) nach der endgültigen Trennung von seiner Tanja (Jeanette Hain) ins Single-Leben und versucht sein Glück beim Speed-Dating, bis er plötzlich eine unerwartete Bekanntschaft macht …

Als dann auch noch bei Thomas’ Junggesellenabschied ein alter Freund – der obendrein Jettes Affäre war – überraschend stirbt, müssen die drei Freunde zusammen mit Lindas Tochter Lili (Lilli Schweiger) auf eine Beerdigung, die alles auf den Kopf stellt! Die Hochzeit rückt immer näher, und eigentlich hätte Thomas alle Hände voll mit den Vorbereitungen zu tun, würde er nicht durch ein Missgeschick die Beerdigung bedenklich verzögern! Nun geraten sie alle in ein turbulentes Rennen gegen die Zeit, um noch rechtzeitig zur Trauung zu erscheinen.

Denn am Ende ist allen klar: Was im Leben wirklich zählt, ist die Liebe!