„Die Monster-Liga“ kommt 2021: Hier ist der erste Trailer!

Bald heißt es Ring frei für Sophie und Steve, die Stars der größten Wrestling-Show der Welt – der Monster-Liga! Nun, eigentlich ist Tentakular der größte Star unter den Monster-Wrestlern, Held von ganz Stoker – und just von einer anderen Stadt abgeworben worden.

Darum geht’s

Als die Stadt Stoker ihren beliebten Lokalmatador und Monster-Wrestling-Champion Tentakular an eine Nachbarstadt verliert, steht für sie alles auf dem Spiel: Entweder finden die Stoker ein neues Wrestling-Maskottchen oder sie stehen vor dem Ruin.

Darum macht sich Sophie, die Tochter des erfolgreichsten Monster-Wrestling-Trainers aller Zeiten, auf die Suche nach einem neuen Maskottchen. Und trifft ausgerechnet auf den tollpatschigen Steve, den unsportlichen Sohn eines umjubelten Liga-Stars. Sophie stellt sich der größten Herausforderung ihres Lebens: Sie will den liebenswerten Steve in einen Superwrestler verwandeln, damit er Tentakular schlagen und so Stoker retten kann.

Kinostart ist erst am 28. Januar 2021 (richtig gelesen!)