Die „Pandemie“ kommt nach 7 Jahren zurück ins Kino: Hier ist der Trailer!

In "Pandemie" geht es um den Ausbruch einer tödlichen Krankheit, der die Metropole Seoul in ein riesiges Chaos stürzt. Nun landet der Virenthriller auch in den deutschen Kinos.

Eine die ganze Welt bedrohende Seuche bricht nahe der koreanischen Hauptstadt aus – absolut tödlich und ohne Gegenmittel. Die Macher des internationalen Hits „Snowpiercer“ präsentieren ein erschreckend aktuelles Katastrophenszenario.

Der südkoreanischer Katastrophenfilm aus dem Jahr 2013 des Regisseurs Kim Sung-su wird nun erstmals auch in die deutschen Kinos zurückgeholt. In den südkoreanischen Filmtheatern erreichte er damals über 3,1 Millionen Kinobesucher.

Der deutsche Verleihtitel ist leider nicht korrekt. „Pandemie“ bedeutet ja weltweiter Ausbruch, während der Ausbruch im Film auf zwei Städte beschränkt ist. Geplanter Kinostart ist am 16. Juli.

Darum geht’s

Nur 20 Kilometer von der koreanischen Metropole Seoul entfernt bricht in der Stadt Bundang ein tödliches Virus aus, das sich durch die Luft verbreitet. Die hochansteckende Krankheit führt innerhalb von nur 36 Stunden zum Tod. Nachdem die Regierung drastische Quarantänemaßnahmen verordnet, eskaliert die Lage unter den eingepferchten Bewohnern Bundangs.

Inmitten der öffentlichen Panik müssen die Ärztin Kim In-hye und der Rettungssanitäter Jigu den Ursprung des Virus finden, damit ein Gegenmittel entwickelt werden kann. Es wird ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit, denn im Chaos aus Tod und Gewalt droht das Militär, auch unter dem diplomatischen Druck der USA, mit einer schrecklichen Notlösung.