Jamie Foxx: Das Kinospektakel „Soul“ startet erst im November

Disney hat die Veröffentlichung des Pixar-Animationsfilms ‚Soul‘ als Folge der Coronavirus-Pandemie verschoben. Der Streifen sollte ursprünglich am 19. Juni in die Kinos kommen. Wie das Branchenblatt ‚Variety‘ berichtet, soll ‚Soul‘ nun rund fünf Monate später, am 16. November dieses Jahres in den hiesigen Kinos anlaufen. Erst vor kurzem hatte Disney aufgrund der aktuellen Corona-Krise den Kinostart von zahlreichen Filmen verschoben.

Mit der Stimme von Jamie Foxx

Im Mittelpunkt des von Pete Docter gedrehten Films steht der Musiklehrer Joe Gardner (mit der Stimme von Jamie Foxx), der davon träumt, Jazzmusiker zu werden. Doch bevor Joe seinen großen Durchbruch hat, gerät er in einen Unfall, durch den seine Seele von seinem Körper getrennt wird.

Im Original sind unter anderem die Stimmen von Jamie Foxx und Tina Fey zu hören. Jamie hofft, dass die Menschen „sicher und gesund“ sein werden, wenn der Film schließlich in die Kinos kommt. In seiner Instagram-Story sagte der 52-jährige Schauspieler: „Ich bete, dass wir alle sicher und gesund sein werden, wenn wir gemeinsam in die Kinos gehen. Ich kann es kaum erwarten, dass Sie alle diese schöne Geschichte sehen werden“. (BANG)