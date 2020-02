Don Johnson dreht mit John Boyega blutigen Thriller für Netflix

Don Johnson wird an der Seite von John Boyega in ‚Rebel Ridge‘ zu sehen sein. Wie ‚Deadline‘ berichtet, hat sich der Cast des neuen Netflix-Streifens um ein weiteres prominentes Mitglied erweitert.

Neben Erin Doherty, James Badge Dale, Zsane Jhe und James Cromwell wird so auch der ‚Miami Vice‚-Star in dem Film zu sehen sein. ‚Star Wars‚-Darsteller John Boyega schlüpft in die Hauptrolle. ‚Rebel Ridge‘ wird als packender Thriller beschrieben, der das amerikanische Justizsystem unter die Lupe nimmt.

„Ich hatte nicht erwartet 30 zu werden“

Gepaart werde dies mit einer explosiven Mischung aus Action, Spannung und schwarzem Humor. Jeremy Saulnier übernimmt dabei sowohl die Funktion des Drehbuchautors, Regisseurs und Produzenten. Als ausführende Produzenten sind Macon Blair und Louise Lovegrove mit an Bord.

Johnson war zuletzt in dem Krimi ‚Knives Out – Mord ist Familiensache‚ zu sehen gewesen. Inzwischen kann der Hollywood-Star auf über 50 Jahre Schauspielerfahrung zurückblicken. Wie er kürzlich enthüllte, sei er selbst ganz verdutzt über seinen gewaltigen Erfolg.

„Ich hatte nicht erwartet 30 zu werden, okay?“, gestand er der Zeitung ‚The Guardian‘. „Ich denke, ich spreche für alle Schauspieler: Fast jedes Mal, wenn du einen Job beendest, denkst du ‚Nun, das war’s. Ich werde nie mehr arbeiten.‘ Für Schauspieler ist also jeder Tag Weihnachten. Entweder war Santa an dem Tag gut zu dir oder nicht.“