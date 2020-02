Dove Cameron und RJ Mitte spielen bei „Isaac“ mit

Dove Cameron steht neben RJ Mitte für den Psychothriller ‚Isaac‘ vor der Kamera, die Dreharbeiten in Los Angeles laufen bereits.

Mitte, der durch seine Rolle als Walter Whites Sohn in ‚Breaking Bad‚ berühmt wurde, bestätigte die Gerüchte über den Cast, indem er auf Twitter ein Bild vom Set teilte, auf dem seine Schwester und Dove Cameron zu sehen sind.

Quelle: twitter.com



Darum geht’s

Er schrieb dazu: „Am Set von Isaac rumhängen mit Dove Cameron und Lacianne Carriere!“ Josh Webber führt bei dem Thriller Regie und brachte auch das Drehbuch zusammen mit Christopher Neil auf Papier.

Der Thriller handelt von dem titelgebenden Isaac (gespielt von Mitte), der nach Rache sinnt und einen Mord begehen will. Unterdessen trifft er die Kellnerin Cassi (gespielt von Cameron), die ihm bei seinem Vorhaben helfen will.

Dafür wurde Dove bekannt

Dove Cameron ist vor allem für ihre Hauptrolle in der Teenie-Sitcom ‚Liv und Maddie‘ bekannt, in der sie Zwillinge spielte. 2015 und 2017 wirkte die Blondine in ‚Descendants – Die Nachkommen‚ und der dazugehörigen Fortsetzung an der Seite von Cameron Boyce mit. Wann und ob ‚Isaac‘ in den deutschen Kinos läuft, wird erst noch bekannt gegeben.