„Downton Abbey – Der Film“ für Zuhause ist da: Jetzt gewinnen!

„Downton Abbey“ zählt auch mit einem Eintrag „von den Kritikern am besten bewertete Serie“ im Guinness-Buch-der-Rekorde zur erfolgreichsten Serie überhaupt. Die britische Serie wurde mit Auszeichnungen wie Emmys und Golden Globes überschüttet, dann kam nach sechs Staffeln endlich eine heiß erwartete Spielfilmfortsetzung in die Kinos.

Das weltweite Phänomen „Downton Abbey“ kehrt in einem spektakulären Spielfilm zurück. Die geliebten Crawleys und ihre unerschrockenen Mitarbeiter bereiten sich auf einen der wichtigsten Momente in ihrem Leben vor: Der König und die Königin erweisen dem Hause Grantham die Ehre und löst damit eine Kettenreaktion an Skandalen, Romanzen und Intrigen aus, die die Zukunft von Downton in der Schwebe halten.

Serienschöpfer Julian Fellowes schafft es alles, was über sechs preisgekrönte Staffeln weltweit liebgewonnen wurde, nun zu einem großartigen Film-Erlebnis zu machen. Man darf mitfiebern, mitfühlen, sich an der wunderschönen Ausstattung und natürlich den scharfen Sprüchen der Dowager Countess erfreuen.

„Downton Abbey – Der Film“ ist seit 30. Januar auch für’s Heimkino zu haben.

Wir verlosen 3 Fanpakete-DVDs

inkl. „Downton Abbey – Der Film“

„Downton Abbey – Die Hochtzeiten“

Um teilnehmen zu können, musst Du Fan unserer Facebook-Seite oder unserer Instagram– und Twitterseite sein oder einfach unseren Youtube-Trailer-Kanal abonnieren! Schreib uns bis zum 15. Februar 2020 in einer Mail Deinen Vor- und Zunamen mit dem Betreff „Downton Abbey“ und Wunschartikel angeben!

Deine Mail (Mehrfach-Einsendungen zwecklos!) geht an: Gewinnspiel@klatsch-tratsch.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit Deiner Teilnahme erklärst Du Dich mit unseren Teilnahmebedingungen einverstanden!