Samstag, 25. Juli 2020 23:44 Uhr

Dr. Ruth Westheimer: Die größte Sex-Expertin der Welt (1,45m) kommt ins Kino!

Sie ist eine Kultfigur und Legende: Der neue Film "Fragen Sie Dr. Ruth" erzählt die unglaubliche Lebensgeschichte der international bekannten Sex- Therapeutin Ruth Westheimer, die noch heute – mit 92 Jahren – Vorträge hält, unterrichtet und publiziert.

1928 als Karola Ruth Siegel geboren und in Frankfurt am Main aufgewachsen, schickten sie ihre jüdischen Eltern – die später Opfer des Holocaust wurden – 1939 in die Schweiz. Dort überlebte sie in einem Kinderheim die Nazi-Herrschaft. 1945 ging sie nach Palästina, studierte später in Paris und New York Psychologie und Soziologie.

Für Westheimer gab es kein Tabu

Als „Dr. Ruth“ erlangte sie seit den 1980er Jahren mit zahlreichen Radio und TV-Shows in den USA große Popularität. Ob HIV, Erektionsstörungen, diverse Sexstellungen: Es gab und gibt für Dr. Ruth Westheimer kein Thema, über das sie nicht mit viel Sachwissen, Einfühlungsvermögen und Respekt gesprochen hätte.

Auch abseits ihres Daseins als Kultfigur führte sie ein bewegtes und bewegendes Leben.

Reise in die Vergangenheit

Ruhestand gäbe es für sie nicht, sagt Ruth Westheimer einmal im Film. Sie hat viel zu erzählen: Über ihre Kindheit als orthodoxe deutsche Jüdin während des Zweiten Weltkriegs, die Zeit als Untergrundkämpferin in Palästina oder ihre drei Ehen, von denen die letzte bis zum Tod des Ehemanns gehalten hat. Im Dokumentarfilm begibt sich Regisseur Ryan White mit der nur 1,45 Meter großen Dame („Size doesn’t matter“) sowohl auf die Spuren ihrer schmerzvollen Vergangenheit als auch einer einzigartigen Karriere.

Über 40 Bücher

Bislang hat Dr. Ruth Westheimer mehr als 40 Sachbücher verfasst sowie ihre erste Graphic Novel „Roller Coaster Grandma“. Längst ist sie zum popkulturellen Phänomen samt eigenem Wein-Sortiment („Dr. Ruth’s Vin d’amour“), Homevideos sowie Brett- und Computerspielen („Dr. Ruth’s Game of Good Sex“) geworden. Sie hat Geschichten für Kinder auf CDs gelesen, Werbung gemacht und selbstverständlich ihre eigene Website (www.drruth.com), ist auf Twitter unter @AskDrRuth und auf YouTube aktiv.

Auf ihrem Kanal youtube.com/drruth kann man Ausschnitte ihrer TV-Shows sehen.

Dr. Ruth Westheimer hat zwei Kinder und vier Enkelkinder und lebt in New York City.