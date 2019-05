Drehstart: Ryan Reynolds in der bizarren Komödie „Free Guy“

Dienstag, 14. Mai 2019 20:13 Uhr

Die Dreharbeiten von ‚Free Guy‘, der Abenteuer-Komödie mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle (Deadpool, Pokemon – Meisterdetektiv Pikachu), haben in Boston begonnen. Regie führt Shawn Levy (Nachts im Museum-Trilogie, Stranger Things).

In weiteren Rollen sind zu sehen Jodie Comer (Killing Eve), Lil Rel Howery (Get Out), Taika Waititi (Avengers: Endgame, 5 Zimmer Küche Sarg), Joe Keery (Stranger Things) und Utkarsh Ambudkar (Mulan). Jetzt gibt’s ein erstes Selfie vom ersten Drehtag. Und das hat der Hauptdarsteller, sonst sehr fleissig bei Insta, bislang selber noch nicht gepostet!

Darum geht’s

‚Free Guy‘ erzählt die außergewöhnliche Geschichte eines einsamen Bankkassierers, der feststellt, dass er in Wahrheit ein Hintergrund-Charakter in einem Videospiel Free City ist. Ryan Reynolds zählt übrigens

auch zu den Produzenten des Films.

Kinostart soll am 3. Juli 2020 in die hiesigen Kinos kommen.