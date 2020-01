Drew Barrymore: „Ich liebe Adam Sandler so sehr“

Drew Barrymore zollt ihrem Freund und Kollegen Adam Sandler Tribut. Die 44-jährige Schauspielerin spielte bereits 1998 in ‚Eine Hochzeit zum Verlieben‘ das erste Mal an der Seite des Darstellers.

Darauf folgten Filme wie ’50 erste Dates‘ oder ‚Urlaubsreif‘, in denen die beiden Stars auf der großen Leinwand gemeinsam zu bewundern waren. Durch die gemeinsame Zeit an Sets hat sich eine enge Freundschaft entwickelt.

Quelle: instagram.com

„Du verdienst das Beste“

Bei der Gala des National Board of Review in New York City, wo sich der 53-Jährige über die Auszeichnung als bester Schauspieler für seine Darbietung in dem Thriller ‚Uncut Gems‚ freuen durfte, hielt Drew die Laudatio auf ihn und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. So sagte sie: „Ich liebe diesen Mann so sehr und ich habe immer an ihn geglaubt. Dieser Moment hat er sich mehr als verdient. Ich weiß, dass sich jeder für dich einsetzt, weil du dir den Respekt aller verdient hast. Du verdienst das Beste, du gibst das Beste und du bist das Beste. Ich liebe dich sehr.“

Nachdem Adam die Auszeichnung entgegengenommen hatte, dankte er seiner Frau Jackie, denn sie habe ihn ermutigt, die Rolle zu übernehmen.