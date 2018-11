„Dumbo“: Hier ist der neue Trailer zu Tim Burtons neuem Spektakel

Donnerstag, 15. November 2018 10:53 Uhr

Der zweite Trailer zu Tim Burtons neustem Film „Dumbo“ wurde nun veröffentlicht. Die Fans werden sich aber gedulden müssen: Deutscher Kinostart ist ist am 4. April 2019.

In dem Reboot des Disney-Klassikers steht ein ehemaliger Zirkusstar (gespielt von Colin Farrell) im Mittelpunkt, der nach Monaten an der Kriegsfront wieder in die Manege zurückkehren will. Er findet eine Anstellung in einem heruntergekommenen Zirkus. Er soll sich dort um einen neugeborenen Elefanten kümmern, dessen übergroße Ohren ihn zum Gespött der Show machen…

Wie man anhand der Storyline leicht erkennen kann, basiert das Burton-Remake eher lose auf der ursprünglichen Erzählung und ist darüber hinaus als Realfilm angelegt. Neben Farrell wirken zahlreiche weitere Hollywood-Stars in der Neuauflage mit, darunter Eva Green, Michael Keaton und Danny DeVito. (CI)